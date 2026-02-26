LA NACION

Naturgy vende una cartera de energías renovables en EEUU, según su informe anual

Naturgy vende una cartera de energías renovables en EEUU, según su informe anual
Naturgy vende una cartera de energías renovables en EEUU, según su informe anual

MADRID, 25 feb (Reuters) - La ‌empresa eléctrica ‌española Naturgy ⁠ha vendido una cartera ​de ⁠proyectos en ⁠fase inicial de desarrollo ​de energía solar ‌y almacenamiento en baterías ​en ​Estados Unidos, según su informe anual.

El documento no revela quién es ​el comprador ni el ⁠valor de la venta, y ‌un portavoz se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el acuerdo.

Se ‌vendieron nueve de los once ⁠proyectos de ‌la cartera, y los ⁠dos ⁠restantes están pendientes de venta.

El acuerdo se alcanzó el 13 de ‌febrero. (Información ​de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español ‌de Paula Villalba)

Reuters
Conforme a
The Trust Project