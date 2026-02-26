Naturgy vende una cartera de energías renovables en EEUU, según su informe anual
MADRID, 25 feb (Reuters) - La empresa eléctrica española Naturgy ha vendido una cartera de proyectos en fase inicial de desarrollo de energía solar y almacenamiento en baterías en Estados Unidos, según su informe anual.
El documento no revela quién es el comprador ni el valor de la venta, y un portavoz se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el acuerdo.
Se vendieron nueve de los once proyectos de la cartera, y los dos restantes están pendientes de venta.
El acuerdo se alcanzó el 13 de febrero. (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español de Paula Villalba)