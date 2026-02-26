Naturgy vende una cartera de energías renovables en EEUU, según su informe anual

MADRID, 25 feb (Reuters) - La ‌empresa eléctrica ‌española Naturgy ⁠ha vendido una cartera ​de ⁠proyectos en ⁠fase inicial de desarrollo ​de energía solar ‌y almacenamiento en baterías ​en ​Estados Unidos, según su informe anual.

El documento no revela quién es ​el comprador ni el ⁠valor de la venta, y ‌un portavoz se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el acuerdo.

Se ‌vendieron nueve de los once ⁠proyectos de ‌la cartera, y los ⁠dos ⁠restantes están pendientes de venta.

El acuerdo se alcanzó el 13 de ‌febrero. (Información ​de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español ‌de Paula Villalba)