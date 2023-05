NAU-Yuma ofrecerá un programa acelerado de enfermería este otoño

YUMA, Arizona--(BUSINESS WIRE)--may. 9, 2023--

La Universidad del Norte de Arizona-Yuma pondrá en marcha en otoño de 2023 un programa para acortar casi a la mitad el tiempo que tardan los estudiantes de enfermería en superar sus requisitos previos. El programa Compressed Bachelor of Science in Nursing - CBSN (Licenciatura comprimida en Enfermería) puede completarse en 16 meses, frente a los 30 meses de un programa tradicional.

Community leaders and partners celebrate the grand opening of the simulation labs at the NAU School of Nursing at Yuma. Credit: NAU Archives

Una subvención de 6,4 millones de dólares del Departamento de Servicios de Salud de Arizona ayudará a pagar las becas de los estudiantes de enfermería del programa. El objetivo es conseguir que se gradúen y estén preparados para la práctica para ayudar a abordar la necesidad crítica del estado de enfermera/os profesionales.

"Arizona se encuentra entre los cinco estados del país con mayor escasez de enfermera/os", afirmó Lillian Smith, decana de la Facultad de Salud y Servicios Humanos de la NAU. "NAU está posicionada para hacer frente a esta escasez crítica mediante el aumento del acceso a los programas de enfermería acelerados de alta calidad que disminuirán el tiempo de finalización para las enfermera/os preparada/os con licenciatura listas para la práctica con el fin de incorporarse a la fuerza de trabajo".

Una encuesta reciente realizada por el National Council for State Boards of Nursing (Consejo Nacional de Consejos Estatales de Enfermería) concluyó que 100 000 enfermera/os abandonaron la profesión debido al estrés y el agotamiento relacionados con la pandemia. La U.S. Bureau of Labor Statistics - BLS (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.) calcula que se necesitarán 275 000 enfermeras de aquí a 2030.

"La NAU tiene una rica historia de servicio a las comunidades rurales y desatendidas", señaló Janina Johnson, Directora ejecutiva de la Escuela de Enfermería de la NAU. "Las becas de matrícula eliminan las barreras económicas para aquellas personas que pueden ser incapaces de volver a la escuela por razones financieras. Con esta subvención y la sólida trayectoria de la Escuela de Enfermería de NAU, que ofrece una educación de enfermería de calidad, podemos apoyar y graduar a más enfermera/os y construir la fuerza de trabajo de enfermería en todas las comunidades de Arizona".

Acerca de NAU-Yuma

Yuma ha sido designada como Campus Sucursal de la Universidad del Norte de Arizona por la Junta de Regentes de Arizona. Si bien se encuentra a varias horas al sur del campus principal de la NAU, tiene los mismos estándares. El propósito es brindar una educación de pregrado sobresaliente, reforzada por becas, programas de posgrado y profesionales, y métodos innovadores de ejecución en Yuma y la región circundante.

