Naufragio de barco con migrantes en Croacia causa al menos un muerto

ZAGREB, Croacia (AP) — Un barco con migrantes a bordo volcó temprano el jueves en el río Sava, en el este de Croacia, y al menos una persona falleció y varias más resultaron heridas, dijeron las autoridades.

El accidente se registró en la ciudad oriental de Slavonski Brod, cerca de la frontera con Bosnia. Al parecer, los migrantes intentaban cruzar el río Sava en medio de una densa niebla cuando su embarcación volcó, explicaron los rescatistas a la televisora estatal HRT.

El jefe de los bomberos en la ciudad, Ivan Vuleta, señaló que los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 5:30 de la mañana alertando de que había gente en el río, y se apresuraron al lugar en botes de rescate. En un primer momento, Vuleta dijo que tres personas habían muerto en el accidente.

La policía indicó que un hombre de Bosnia —que fue hospitalizado— es sospechoso de tráfico de personas.

No se ha especificado la nacionalidad de los migrantes.

Las personas que huyen de la violencia o la pobreza en Oriente Medio, Asia o África suelen enfrentar peligros en su intento por llegar a Europa Occidental con la ayuda de traficantes de personas, que los guían ilegalmente a través de las fronteras.

Los migrantes suelen ingresar a Croacia, que forma parte de la Unión Europea, desde Bosnia o Serbia, que están en la llamada ruta terrestre de los Balcanes, desde empieza en Turquía o Grecia y pasa por Macedonia del Norte.

