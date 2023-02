Naughty Dog retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte I en PC al 28 de marzo para asegurarse de "estar a la altura"

Naughty Dog ha anunciado que retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte I para PC hasta el 28 de marzo, de forma que el videojuego debute en esta plataforma de juego "de la mejor forma posible" y garantice "estar a la altura" de los est√°ndares de los jugadores y de la desarrolladora.

The Last of Us es un videojuego hasta ahora exclusivo para PlayStation. Su historia tiene lugar en Estados Unidos, en un ambiente pospand√©mico, y sit√ļa como protagonistas a Ellie y a Joel, quienes deben sobrevivir al brote de un hongo que caus√≥ la mutaci√≥n de los seres humanos a criaturas can√≠bales.

Ante el éxito que está teniendo el título y las peticiones de los jugadores de llevarlo a ordenador, la desarrolladora tenía planeado lanzarlo para PC el día 3 de marzo. Sin embargo, tal y como ha comunicado el estudio a través de Twitter, han decidido retrasar este lanzamiento hasta el día 28 del mismo mes.

Este cambio se debe a la voluntad de Naughty Dog de que The Last of Us Parte I "debute en PC de la mejor forma posible". En este sentido, el equipo de desarrollo ha asegurado que las semanas extra permitirán "garantizar" que esta versión del juego "está a la altura de vuestros, y nuestros, estándares".

Asimismo, el equipo ha indicado que est√°n "totalmente alucinados con las muestras de amor y apoyo a The Last of Us durante estas √ļltimas semanas", sobre todo, con la notoriedad que ha adquirido la serie que adapta del juego en HBO.

"Ver vuestras bellas capturas con el modo foto y saber que el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace casi una década siguen alcanzando a nuevos y viejos fans nos sobrepasa", ha sentenciado Naughty Dog.

Por ello, han destacado que son conscientes de que muchas personas están ansiosas por "subirse al barco" cuando la Parte I llegue a PC, y también de que muchos otros jugadores han estado "revisitando la historia que lo empezó todo". De manera que esperan alcanzar "nuevos jugadores" y que los jugadores "sigan esperando el lanzamiento en PC" hasta el 28 de marzo.

"El equipo de Naughty Dog aprecia vuestro apoyo y entusiasmo. Esperamos compartir más sobre la versión para PC de The Last of Us Parte I pronto", concluye el comunicado.

Ciberdelincuentes se aprovechan

Aprovechando el lanzamiento del título en PC y el éxito de la serie en HBO, los ciberdelincuentes han estado activos buscando víctimas y ofreciendo una versión fraudulenta de The Last of Us para PC a través de falsos enlaces de descarga gratuita.

Concretamente, los ciberdelincuentes han creado páginas web que anuncian la descarga de The Last Of Us Part I en PC, ofreciendo un enlace que descarga un archivo malicioso en lugar del videojuego, tal y como informó Kaspersky.

Junto con esta estafa, los investigadores descubrieron un estilo de 'phishing' que ofrece la activaci√≥n del c√≥digo para The Last Of Us. En el proceso, se acaba solicitando las credenciales y datos bancarios para abonar una peque√Īa comisi√≥n por el servicio.

Europa Press