Navacel, de Amper, consigue cinco nuevos contratos por valor de US$25,7 millones de euros

11 nov (Reuters) - Amper SA:

* Navacel ha sido adjudicada con cinco nuevos contratos por valor de 25,7 millones de euros

* Dos contratos para un sistema de amarre y transferencia de fluidos

* Un contrato para estructuras de soporte en un parque eólico marino en el mar Báltico en Polonia

* Un contrato para anillos de adaptación en un parque eólico marino en Países Bajos

* Un contrato para estructuras en un parque eólico marino en Reino Unido

* La finalización de los contratos está prevista durante 2026 y principios de 2027

