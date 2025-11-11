Navacel, de Amper, consigue cinco nuevos contratos por valor de US$25,7 millones de euros
LA NACION
11 nov (Reuters) - Amper SA:
* Navacel ha sido adjudicada con cinco nuevos contratos por valor de 25,7 millones de euros
* Dos contratos para un sistema de amarre y transferencia de fluidos
* Un contrato para estructuras de soporte en un parque eólico marino en el mar Báltico en Polonia
* Un contrato para anillos de adaptación en un parque eólico marino en Países Bajos
* Un contrato para estructuras en un parque eólico marino en Reino Unido
* La finalización de los contratos está prevista durante 2026 y principios de 2027
