Navantia Ferrol bota este jueves la primera F-110 con presencia de Sánchez y la reina Sofía como madrina

FERROL 10 (Europa Press)

El astillero de Navantia Ferrol acoge en la tarde de este jueves la botadura de la primera fragata de la serie F-110 para la Armada Española. Está previsto que el buque militar se desplace por la 'cama' de la grada a las 19.36 horas, coincidiendo con la pleamar en aguas de la ría de Ferrol, en una ceremonia que estará presidida, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press, por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y en la que ejercerá como madrina la reina Sofía.

Bautizada como 'Bonifaz', en recuerdo al histórico militar y marino castellano del siglo XIII, esta unidad es la primera de una serie de cinco que incorporan un salto cualitativo en tecnología y capacidad naval, ya que las fragatas F-110 representan una nueva generación de buques multipropósito con capacidades antiaéreas, antisubmarinas y antisuperficie, marcando un antes y un después en la operatividad de la Armada Española.

Este buque no solo es tecnológicamente avanzado, sino que también está diseñado para abordar eficazmente los desafíos del entorno marítimo actual y futuro. Sus sistemas a bordo han sido concebidos para optimizar recursos y reforzar la autonomía estratégica de España.

Uno de los sistemas más destacados es el Gemelo Digital, una réplica virtual del buque que se actualiza en tiempo real. Esta tecnología permite la toma de decisiones, optimiza el mantenimiento al anticipar fallos, y mejora la formación de la tripulación a través de simulaciones precisas.

El Sistema Integrado de Servicios (ISS) mejora la experiencia a bordo, integrando la iluminación, las comunicaciones internas, el circuito cerrado de televisión y otros sensores en una única arquitectura inteligente, lo que reduce el cableado y mejora la calidad de vida de la tripulación.

MODO SILENCIOSO

Por su parte, la propulsión híbrida (sistema CODLAG) permite al buque operar en modo silencioso, ideal para misiones antisubmarinas, y reduce su huella ambiental.

El diseño de las fragatas F-110 también incluye un espacio multimisión configurable, que le otorga una gran flexibilidad táctica para el despliegue de vehículos no tripulados, la integración de módulos de misión y el apoyo a misiones de seguridad civil.

Además, un mástil integrado agrupa las principales antenas, reduciendo el radar del buque y simplificando el mantenimiento de los sensores. Para asegurar la autonomía logística, la fragata incorpora fabricación aditiva, con impresoras 3D a bordo, lo que permite la producción de repuestos en tiempo real, minimizando los tiempos de espera y la dependencia de cadenas logísticas externas.

Finalmente, el Sistema de Combate SCOMBA, desarrollado por Navantia, integra todas las capacidades de combate del buque, facilitando la interoperabilidad con otras unidades y buques de países aliados.