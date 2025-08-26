Naves de guerra de EEUU llegan a Curazao a través de Venezuela

La noticia fue confirmada por los medios de Curazao, citando al primer ministro de la isla caribeña, Gilmar Pisas.

El destructor USS Jason Dunham arribará el 28 de agosto, mientras que en los días siguientes se esperan también las naves de guerra USS Gravely y USS Sampson.

Pisas explicó que el gobierno fue informado el 15 de agosto sobre la decisión de Washington de estacionar unidades navales en aguas cercanas a Venezuela, recordando que las operaciones antidrogas en el Mar Caribe forman parte de una colaboración de larga data entre Estados Unidos, los Países Bajos (Curazao es parte del reino de los Países Bajos) y Francia.

"El Servicio de Seguridad Nacional está en contacto continuo con nuestros socios internacionales y hasta ahora no hay indicios de combates directos", declaró Pisas, aunque instó a la población a mantener la calma y evitar los viajes hacia Venezuela hasta nuevo aviso. (ANSA).