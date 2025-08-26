LA NACION

Naves de guerra de EEUU llegan a Curazao a través de Venezuela

El anuncio del premier de la isla caribeña Gilmar Pisas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Naves de guerra de EEUU llegan a Curazao a través de Venezuela
Naves de guerra de EEUU llegan a Curazao a través de Venezuela

La noticia fue confirmada por los medios de Curazao, citando al primer ministro de la isla caribeña, Gilmar Pisas.

El destructor USS Jason Dunham arribará el 28 de agosto, mientras que en los días siguientes se esperan también las naves de guerra USS Gravely y USS Sampson.

Pisas explicó que el gobierno fue informado el 15 de agosto sobre la decisión de Washington de estacionar unidades navales en aguas cercanas a Venezuela, recordando que las operaciones antidrogas en el Mar Caribe forman parte de una colaboración de larga data entre Estados Unidos, los Países Bajos (Curazao es parte del reino de los Países Bajos) y Francia.

"El Servicio de Seguridad Nacional está en contacto continuo con nuestros socios internacionales y hasta ahora no hay indicios de combates directos", declaró Pisas, aunque instó a la población a mantener la calma y evitar los viajes hacia Venezuela hasta nuevo aviso. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Avanza el análisis de los teléfonos: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir
    1

    Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir

  2. Despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
    2

    Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha

  3. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    3

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  4. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    4

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

Cargando banners ...