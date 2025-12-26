Navidad: Un concierto navideño en el bioparque de Turín

La iniciativa fue ideada por investigadores de la Fundación Zoom, en colaboración con las universidades de Parma y Padua, con el objetivo de analizar las respuestas de los animales a distintas canciones navideñas.

"Jingle Bells", "Feliz Navidad", "White Christmas" y "Silent Night" fueron algunos de los temas interpretados por Michele Negrini (Michele Mud) e Ivan Ottolini (Ivan Wildboy), quienes ofrecieron a los animales de ambos parques un inusual regalo de Navidad.

La actividad se realiza desde hace varios años y permitió identificar, con el tiempo, respuestas particulares en las distintas especies: la curiosidad prudente de las jirafas, capaces de mantener la atención durante varios minutos; la total relajación de las tortugas gigantes y del dragón de Komodo; y la desconfianza inicial de los chimpancés, que luego da paso al interés.

"Se profundizó en las respuestas de macacos y lémures a la exposición a distintos géneros musicales —explicó la psicobióloga Caterina Spiezio, responsable de Investigación en Bienestar Animal de la Fundación Zoom—. Los resultados muestran que los macacos son más sociables entre sí en presencia de música clásica y new age, y menos con música pop. En cambio, la música country promueve una mayor actividad en los lémures".

Se trata de un campo de estudio todavía en parte inexplorado, pero que podría llevar a considerar la música como una herramienta útil también para los animales, siempre que se aplique y evalúe de manera científica, según la especie y el individuo. Con ese objetivo, la investigación continuará hasta el Día de Reyes. (ANSA).