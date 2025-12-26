Navidad: Un Papá Noel que llegó en canoa en Perugia

La iniciativa fue presenciada por una multitud extraordinaria, según informó el Ayuntamiento de Citt… di Castello en un comunicado, como nunca antes se había visto, en su mayoría familias con niños y turistas.

Los "Papá Noel", ataviados con barbas blancas, sombreros y el uniforme rojo oficial, navegaron por el Tíber cerca del puente que cruza la ciudad, cerca de la sede del Club de Piragismo de Citt… di Castello, organizador del evento.

Al anochecer, los piragistas comenzaron su recorrido en canoa por el río, recorriendo aproximadamente 800 metros.

Rodeados de un extraordinario escenario paisajístico, con el pesebre colgante iluminado, el espectáculo de fuegos artificiales concluyó con una encantadora cascada de luces sobre el agua y música.

Muchos disfrutaron del espectáculo desde lo alto del Puente Tíber, mientras otros, familias con niños y turistas, se alineaban en las orillas. (ANSA).