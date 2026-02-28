Naviera CMA CGM suspende paso por el canal de Suez para sus barcos y les pide que se pongan "a salvo"

La naviera francesa CMA CGM pidió el sábado a todos sus buques en el Golfo que "se pongan a salvo", e indicó que el tránsito por el canal de Suez queda "suspendido".

"Todos los buques que se encuentran actualmente en el golfo Pérsico, o que se dirigen hacia el golfo Pérsico, han recibido instrucciones, con efecto inmediato, de ponerse a salvo", declaró la tercera mayor naviera del mundo en un comunicado.

El paso por el canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, "queda suspendido hasta nuevo aviso, y los buques serán desviados por el cabo de Buena Esperanza", al sur de África, lo que alarga el trayecto varios miles de kilómetros, según la misma fuente.

La quinta naviera del mundo, la alemana Hapag-Lloyd, anunció por su parte que suspendía su paso por el estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave para el comercio mundial de petróleo.

La Fuerza Naval de la Unión Europea anunció este sábado que los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la república islámica, advirtieron por radio a los buques que el paso por el estrecho de Ormuz estaba "cerrado de facto" y que no podían pasar por él.

Pero hasta el momento no se ha anunciado ninguna decisión oficial en ese sentido.

Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una serie de bombardeos contra Irán, que respondió con tiros de misiles contra varios países de la zona, lo que hace temer una escalada regional.