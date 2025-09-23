Naviera de Singapur rechaza pagar US$1000 millones por contaminación en Sri Lanka

Una firma naviera de Singapur declaró el martes a la AFP que se niega a pagarle a Sri Lanka US$1000 millones, como lo ordenó un tribunal, por causar el peor caso de daño ambiental en este país.

"No vamos a pagar porque todo el sustento del comercio marítimo se basa en la limitación de responsabilidad", dijo el jefe ejecutivo de X-Press Feeders, Shmuel Yoskovitz.

"Cualquier pago por el juicio podría sentar un precedente peligroso sobre cómo se resolverán en el futuro los incidentes marítimos", afirmó Yoskovitz en una entrevista con AFP.

La empresa operaba el buque MV X-Press Pearl que se hundió frente al puerto de Colombo en junio de 2021 tras un incendio que se cree provocado por una fuga de ácido nítrico, el cual ardió casi dos semanas.

El barco, cuyo cargamento incluía 81 contenedores de productos peligrosos como ácidos y lingotes de plomo, no obtuvo permiso en puertos de Catar e India para descargar el ácido nítrico antes de llegar a aguas esrilanquesas.

Toneladas de gránulos de microplástico del barco inundaron una extensión de 80 kilómetros de la playa en la costa oeste de Sri Lanka, donde la pesca fue prohibida durante meses.

La Corte Suprema del país ordenó en julio a la empresa pagarle a Sri Lanka US$1000 millones "iniciales" por compensación de daños en el plazo de un año, y el primer tramo de 250.000 debía ser cancelado el martes.

Yoskovitz indicó que la orden judicial ignora el principio de responsabilidad limitada que sustenta el comercio marítimo mundial.

