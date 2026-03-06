Naviera Maersk anuncia suspensión temporal de conexiones entre Europa y Oriente Medio y entre Extremo Oriente y Oriente Medio

La naviera danesa Maersk anunció este viernes la suspensión de dos de sus conexiones, una entre Europa y Oriente Medio y otra, entre Oriente Medio y Extremo Oriente, a causa de la guerra.

"Habida cuenta de la escalada del conflicto, que compromete la seguridad de la navegación en la región del Golfo, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio FM1 (que conecta el Extremo Oriente con Oriente Medio) y el servicio ME11 (que conecta Oriente Medio con Europa)", indicó la empresa, número dos mundial del sector, en un comunicado.

Previamente, Maersk había anunciado la suspensión "hasta nueva orden" de cualquier reserva hacia y desde el Golfo.