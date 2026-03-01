Navieras desvían sus buques por el cabo de Buena Esperanza tras los ataques contra Irán

Por Louise Rasmussen y Kanjyik Ghosh

1 mar (Reuters) - Las compañías navieras Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM están desviando sus buques alrededor de África, alejándolos del canal de Suez y del estrecho de Bab el-Mandeb, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Oriente Medio tras la escalada del conflicto militar, hemos decidido (...) suspender por el momento las futuras travesías por el canal de Suez a través del estrecho de Mandeb", dijo el domingo el grupo danés de transporte marítimo de contenededores Maersk en un comunicado.

La empresa anunció el mes pasado el retorno gradual de algunos servicios a la ruta de Suez, lo que se considera un paso clave para poner fin a dos años de interrupción del comercio mundial causada por los ataques a buques en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Seguiremos vigilando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias", agregó la empresa.

"Una vez que la situación se estabilice y las condiciones de seguridad lo permitan de nuevo, seguiremos dando prioridad a la ruta trans-Suez", añadió Maersk, en referencia a sus servicios entre Oriente Medio-India y el Mediterráneo y entre Oriente Medio-India y la costa este de Estados Unidos.

Más tarde, el domingo, la empresa dijo que sus servicios en los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Catar también podrían verse interrumpidos.

El grupo naviero alemán Hapag-Lloyd informó en otro comunicado que estaba desviando su servicio de transporte de contenedores IMX, que conecta la India y Oriente Medio con el Mediterráneo, por el sur de África.

Añadió que volvería a dar prioridad a la ruta una vez que la situación de seguridad permitiera el tránsito.

Hapag-Lloyd dijo que aplicaría un recargo por riesgo de guerra a la carga con origen o destino en el Alto Golfo, el Golfo Arábigo y el Golfo Pérsico a partir del 2 de marzo.

CMA CGM también anunció el domingo que aplicaría un recargo por conflicto de emergencia a las mercancías con origen o destino en Irak, Baréin, Kuwait, Yemen, Catar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Yibuti, Sudán y Eritrea, así como al puerto de Ain Sokhna, en el mar Rojo.

Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron que suspenderían todas las travesías de buques por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.

Irán advirtió el sábado que se había cerrado el estrecho paso por el que transita alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo. (Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona y Louise Rasmussen en Copenhague; edición en español de Javier López de Lérida)