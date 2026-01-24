NBA: Afectada por el accionar del ICE

Al confirmar la noticia, la NBA evitó hacer referencia explícita a la razón de esa decisión, nacida de la situación de tensión generada tras el asesinato de un hombre de 37 años tras recibir un disparo en el pecho en Minneapolis efectuado por un agente del ICE (Immigration and Customs Enforcement), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Una fuerza creada en 2003 tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuya misión debería ser velar por la seguridad fronteriza en Estados Unidos, pero cuyos agentes volvieron a protagonizar hoy un episodio repudiable que enardeció el rechazo de la población.

Por segunda vez, Minneapolis es escenario de la violencia de los agentes de inmigración en el marco de las redadas ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien, al conocerse la noticia, intentó justificar esta nueva muerte al afirmar que la víctima estaba armada.

El hombre, que falleció por efecto de los disparos recibidos, fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, era estadounidense, contaba con estudios universitarios y vivía en Minesotta y la secuencia del ataque fue registrada por una mujer que también participaba en una manifestación contra el accionar del ICE.

La multitud reunida cerca del lugar del tiroteo repudió a la policía y reclamó el arresto de los agentes federales de inmigración involucrados: "Aquí están, protegiendo a asesinos!", gritó uno de los manifestantes munido de un megáfono, al resumir los ánimos de los presentes.

Un reportero de "Bring Me The News" que se encontraba cerca del lugar informó que el agente abrió fuego contra un hombre afuera de Glam Doll Donuts, en la esquina de Nicollet Avenue y 26th Street, alrededor de las 9 locales, y el video que filmó confirma que el oficial del ICE estaba a pocos metros de la víctima al disparar.

Este es el tercer tiroteo que involucra a agentes federales en Minneapolis, cuyo gobernador, Tim Walz, publicó un mensaje en las redes sociales en el que afirma: "Minnesota ya ha tenido suficiente", asegura que "esta situación resulta abominable" y exige que "el presidente debe retirar de inmediato de Minnesota a los miles de agentes desplegados".

La víctima, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, "tenía una pistola con dos cargadores", pero no está claro aún si el hombre blandía el arma abiertamente o si la llevaba oculta en el momento de recibir el disparo.

El viernes, un centenar de clérigos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul durante una manifestación contra la política de represión migratoria de la administración Trump en Minnesota, según los organizadores de la protesta.

En el aeropuerto se congregaron, en su mayoría clérigos y líderes religiosos cristianos, donde afirmaron que algunos aviones estaban deportando a migrantes detenidos, según Justin Lind-Ayres, pastor luterano de Minneapolis.

Los arrestos ocurrieron durante una jornada de protestas contra el (ICE), denominada "Día de la Verdad y la Libertad", que convocó a los ciudadanos de Minnesota a iniciar un boicot y en las últimas semanas convocó a miles de personas en marchas multitudinarias.

En Minnesota, especialmente en Minneapolis y St. Paul, cientos de comercios han cerrado y miles de personas han suspendido sus actividades diarias habituales para protestar contra las redadas y arrestos de los agentes de inmigración.

El ICE parece haber ganado aún más poder debido a que sus agentes fueron autorizados a entrar en domicilios sin orden judicial, una medida que, según expertos legales, viola las garantías consagradas en la Cuarta Enmienda de la Constitución.

(ANSA).