NBA: Dura sanción para Paul George

George, de 35 años y quien en 16 temporadas en la Liga profesional estadounidense tiene un promedio de 20,5 puntos por partido, dialogó con la cadena Espn y afirmó que ingirió por error un fármaco que viola la política antidoping acordada entre la NBA y el sindicato de basquetbolistas.

"En los últimos años participé del debate acerca de la importancia de la salud mental y buscando una cura para un problema que tengo, cometí el error de ingerir una medicación no apropiada", explicó.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y pido disculpas. Trataré de aprovechar este período para recuperarme mental y físicamente y así ayudar a mi equipo una vez que regrese", prometió.

El castigo se extenderá hasta el 25 de marzo, día en el que los 76ers enfrentarán a Chicago Bulls. (ANSA).