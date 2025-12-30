NBA: Jokic inactivo durante 4 semanas

Un comunicado de Denver Nuggets refiere que Jokic presenta una hiperextensión en su rodilla izquierda, una lesión que obligó al reemplazo del alero serbio sobre el final del primer cuarto del partido disputado en la víspera.

Será la primera vez que Jokic (quien se lesionó tras chocar con su compañero Spencer Jones) estará inactivo durante tanto tiempo desde su arribo a Denver Nuggets, que ganó su único título de la NBA en la temporada 2023 con una destacada actuación del alero serbio de 30 años.

La lesión de Jokic, distinguido en 3 ocasiones como el "Jugador Más Valioso" de la NBA, se suma a la de Christian Braun (tobillo), Aaron Gordon (isquios) y Cam Johnson (rodilla), que también son titulares en el equipo dirigido por David Adelman.

(ANSA).