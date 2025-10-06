NBA mantendrá el All-Star en Los Ángeles mientras investiga a Clippers por acuerdo con Leonard

STAMFORD, Connecticut, EE.UU. (AP) — El comisionado de la NBA Adam Silver afirmó el lunes que "no se contempla" sacar el Juego de las Estrellas de la arena de Los Ángeles Clippers mientras se investiga si el equipo eludió las reglas del tope salarial en relación con Kawhi Leonard.

La liga anunció que abrió la investigación el mes pasado tras un informe del periodista Pablo Torre centrado en un contrato de patrocinio de US$28 millones entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California que se declaró en bancarrota este año.

El propietario de Los Ángeles Clippers Steve Ballmer realizó una inversión de US$50 millones en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de US$300 millones en septiembre de 2021.

La NBA puede imponer sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope salarial, incluyendo una multa de hasta US$75 millones, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.

Sin embargo, el programa del Juego de Estrellas en el Intuit Dome no se verá afectado.

"No se contempla trasladar el Juego de las Estrellas", expresó Silver. "La planificación del Juego de las Estrellas y las actividades circundantes están operando completamente de manera independiente de la investigación en curso".

Silver habló en la sede de NBC Sports sobre el regreso de la cadena a la transmisión de la liga esta temporada. El Juego de las Estrellas —con un nuevo formato esperado que enfrentará a un equipo de Estados Unidos contra uno internacional— será televisado por NBC el 15 de febrero.

La NBA anunció en enero de 2024 que llevaría el fin de semana del Juego de las Estrellas de 2026 al Intuit Dome incluso antes de que se inaugurara. El recinto, que se abrió para la temporada 2024-25, también está programado para albergar el baloncesto en los Juegos Olímpicos de 2028.

