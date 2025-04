NBA reconoce una falta no señalada al final del juego Pistons-Knicks

Tim Hardaway Jr. de Detroit dijo que le hicieron falta en la última jugada del partido. La NBA estuvo de acuerdo con él.

No importó.

Los árbitros no vieron la falta a Hardaway mientras lanzaba un triple en la última jugada de la derrota de Detroit por 94-93 ante los Knicks en el Juego 4 de su serie de primera ronda de la Conferencia Este el domingo. La NBA reconoció el error poco después del partido, diciendo que se debería haber señalado una falta a Josh Hart de los Knicks.

Si se hubiera señalado la falta, Hardaway habría tenido tres tiros libres con aproximadamente 0,3 segundos restantes. En cambio, el partido terminó en esa jugada y Detroit se fue furioso.

"Ustedes lo vieron", expresó Hardaway después del partido, hablando con los periodistas. "Evidente".

Los Knicks tomaron una ventaja de 3-1 en la serie, con el Juego 5 en Nueva York el martes.

"Durante el juego en vivo, se juzgó que Josh Hart hizo una jugada defensiva legal", comentó el jefe de equipo David Guthrie a un reportero de grupo después del partido. "Después de revisar el juego, observamos que Hart hace contacto corporal con Hardaway Jr. y se debería haber señalado una falta".

Hart no disputó que hizo contacto con Hardaway.

"¿Hice contacto con él? Sí, hice contacto con él", manifestó Hart. "¿Fue legal? No lo sé. Dejaremos que el informe de dos minutos lo diga".

La NBA publica una revisión de todas las decisiones en los últimos dos minutos de los partidos decididos por tres puntos o menos, con esos informes publicados el día después del partido. Pero en este caso, con un informe de grupo solicitado, la NBA hizo que Guthrie hablara con un reportero y explicara lo que sucedió.

Detroit argumentó sin éxito después de que el tiempo expirara. El entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff, estaba claramente enojado y se acercó al equipo de árbitros en la cancha poco después del tiro final, pero no tenía un mecanismo para desafiar la decisión. Los Pistons habían usado su desafío anteriormente en el partido y dos, incluso si Bickerstaff todavía tuviera el desafío, no habría importado, técnicamente, no se hizo ninguna llamada, por lo que no podría haber desafiado de todos modos.

"Hay contacto en el tiro en suspensión de Tim Hardaway", afirmó Bickerstaff. "No sé de qué otra manera decirlo. Hay contacto en su tiro en suspensión. El tipo deja sus pies, está a merced de Timmy. Repito, hay contacto en su tiro en suspensión".

Los Pistons tenían el balón con 11.1 segundos restantes, abajo por uno. Cade Cunningham falló un tiro en suspensión con 7.4 segundos restantes y, después de una pelea, el balón terminó en las manos de Hardaway en la esquina izquierda.

Hardaway hizo una finta de tiro para hacer que Hart saltara, y Hart claramente hizo contacto con el lado derecho del cuerpo de Hardaway mientras estaba en el acto de lanzar.

Se le preguntó a la estrella de los Knicks, Karl-Anthony Towns, su opinión sobre la jugada después del partido.

"¿Qué quieres que diga? ¿Opinión de qué?" dijo Towns, sonriendo. "Volviendo al Madison Square Garden. Feliz de que conseguimos una victoria. ¿Te gusta esa respuesta? ¿Está bien?"

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.