NBA: se retira Chris Paul

El mismo lo confirmó con un mensaje publicado en las redes sociales a una semana de desvincularse de Los Angeles Clippers, que lo había incorporado a comienzos de la temporada de Toronto Raptors, pero solo jugó hasta diciembre.

El base estadounidense fue una de las máximas figuras de este deporte y de esta Liga, pese a que no logró ganar títulos, como sí lo hizo con el "Dream Team" ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012.

A lo largo de su carrera jugó con New Orleans Hornets (2005-11), con el que se consagró como "rookie del año" en 2006, así como en Los Angeles Clippers (2011-17 y 2025), en Houston Rockets (2017-19), en Oklahoma City Thunder (2019-20), en Phoenix Suns (2020-23), en Golden State Warriors (2023-24) y en San Antonio Spurs (2024-25).

En 1.370 partidos disputados en la Liga profesional del básquetbol estadounidense, Paul tuvo un promedio de 16,8 puntos por partido, 9,2 asistencias y 4,4 rebotes, pero solo estuvo cerca de conquistar el título en 2021 con los Suns, derrotados por Milwaukee Bucks.

"Me siento lleno de alegría y de gratitud y, a pesar de que este capítulo como jugador de la NBA llegó a su fin, el básquetbol siempre será parte de mi vida porque es parte de mi ADN. Pasé más de la mitad de mi vida en la NBA y me resulta una locura el solo pensarlo", destacó en su despedida. (ANSA).