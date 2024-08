Neal regresa a los Giants y Nabers se tuerce el tobillo durante práctica

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los Giants de Nueva York retornaron a las prácticas el domingo por primera vez desde su primer juego de pretemporada ante los Lions de Detroit, y le dieron la bienvenida al liniero ofensivo Evan Neal. Sin embargo, su selección de primera ronda, Malik Nabers abandonó tarde la práctica con una posible distención menor de su tobillo izquierdo.

No estaba claro cómo Nabers se lastimó, pero la sexta selección del draft fue examinada por entrenadores en las líneas laterales. El jugador de LSU se quitó su calzado y media posteriormente tomó asiento sobre una congeladora y observó el final del entrenamiento. Salió cojeando del campo luego de la práctica y los Giants anunciaron el diagnóstico en su tobillo una hora más tarde. Tras el entrenamiento no estaba disponible para los medios que estuvieron dando cobertura.

Neal, la séptima selección del draft de 2022, estuvo en la lista de los inhabilitados para tener actividad desde que abrió el campamento de entrenamiento. El tackle derecho se perdió el final de la pasada temporada a causa de lo que se creyó fue una severa torcedura del tobillo izquierdo. La lesión fue diagnosticada más adelante como una fractura, y fue sometido a una cirugía en enero.

Su rehabilitación ha demorado más de lo previsto y está comenzando a entrenar más de dos semanas tarde. Su status inicial es incierto.

“Cualquiera sea el rol que el equipo me asigne, lo asumiré”, dijo Neal, quien hizo rutinas individuales el domingo. “Así que sea que inicie o no, estoy aquí para contribuir al equipo”.

Esta es la primera vez en que se lesiona Neal en su carrera. Reconoce que regresar será un desafío, especialmente al dirigirse hacia su tercera campaña en la NFL.

“Es un año enorme para mí. No voy a sentarme aquí y actuar como si no lo fuera, pero al final del día, los dos años que pasaron, no fueron perfectos en ningún sentido, pero siento que fueron sólidos”, dijo Neal. “Definitivamente no fueron lo que yo esperaba, pero muchas cosas que sucedieron que estaban fuera de mi control, al igual que el futuro, está fuera de mi control. Solo puedo controlar el presente”.

Daboll dijo que el quarterback suplente Drew Lock aun presenta pequeña dolencia luego de lesionarse la cadera ante los Lions durante le primer cuarto del triunfo por 14-3 el jueves, y no participó en ninguna de las jugadas del equipo el domingo.

AP