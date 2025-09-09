Nebius firma un acuerdo con Microsoft por US$16.500 millones para proveerla de capacidad de computación de IA

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La empresa de infraestructuras de inteligencia artificial Nebius ha comunicado este martes un acuerdo con Microsoft por hasta US$19.400 millones (16.537 millones de euros) a cinco años para proveerla de capacidad de computación de IA. Según ha informado la compañía neerlandesa, el pacto contempla un pago base de US$17.400 millones (14.832 millones de euros) con la posibilidad de que Microsoft amplíe sus servicios por hasta US$2000 millones (1705 millones de euros) adicionales.

Nebius desplegará sus capacidades en varias fases a lo largo de 2025 y 2026 hasta 2031 desde su nuevo centro de datos ubicado en Vineland (Nueva Jersey). La firma europea espera financiar los gastos de capital asociados mediante una combinación del 'cash flow' procedente de la operación, así como con una emisión de deuda a corto plazo avalada por el contrato y en condiciones mejoradas por la calidad crediticia de la contraparte.

"Las cláusulas económicas del acuerdo son atractivas en sí mismas, pero, lo que es más importante, el contrato también nos ayudará a acelerar aún más el crecimiento de nuestro negocio de IA en la nube en 2026 y más allá", ha asegurado el fundador y consejero delegado de Nebius, Arkady Volozh.