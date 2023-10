Nebraska le está requiriendo a los jóvenes transgénero que busquen cuidados de afirmación de género que esperen siete días antes de tomar bloqueadores de pubertad o tratamientos hormonales, según normas de emergencia anunciadas el domingo por el departamento de salud del estado.

Las normas exigen también a los jóvenes transgénero pasar por 40 horas de terapia “de identidad de género” antes de recibir cualquier tratamiento, para confirmar sus identidades de género. Una nueva ley que entra vigencia el domingo prohíbe cirugías de afirmación de género a personas menores de 19 años y exige que el director de salud del estado decida cuándo y cómo esos jóvenes pueden recibir otras atenciones médicas.

El anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, de que el gobernador republicano Jim Pille había aprobado las normas de emergencia, surge luego que familias, médicos y hasta legisladores dijeron que no obtuvieron respuesta del departamento en cuanto a cuándo entrarían en vigencia las normas. Temían que la administración Pillen estaba demorando el asunto a fin de bloquear tratamientos para jóvenes transgénero que aún no los han recibido.

“La ley entró en vigencia hoy, que es cuando las normas de emergencia fueron aprobadas”, declaró el vocero del departamento Jeff Powell el domingo en un email a The Associated Press. “Aquí no ha habido ninguna demora”.

Las nuevas normas seguirán vigentes mientras el departamento recibe comentarios públicos sobre un conjunto de normas más permanente. La agencia dijo que prevé publicar una versión final para fines de octubre y tener una audiencia pública el 28 de noviembre en Lincoln, la capital del estado.