Necaxa de Fernando Gago pierde ante Pachuca y sigue en picada en el fútbol mexicano

El Necaxa dirigido por el argentino Fernando Gago empeoró su mal momento al perder el viernes 1-0 como local ante el Pachuca en el estadio Victoria de Aguascalientes, en el inicio de la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Rayos del Necaxa (16º) sufrieron su tercera derrota al hilo -séptima en el torneo- y se quedaron con nueve puntos.

Los Tuzos del Pachuca (6º) llegaron a 20 unidades con su sexta victoria -segunda consecutiva-.

El colombiano Luis Quiñones hizo el gol para la victoria del Pachuca con un toque dentro del área al minuto 34.

Necaxa tuvo la oportunidad de igualar el marcador al 42, pero el colombiano Díber Cambindo conectó mal un remate a escasos metros el arco abierto y mandó la pelota encima del travesaño.

La afición de los Rayos reprobó la falla de Cambindo con abucheos y además exigió la salida del entrenador con el grito "fuera Gago".

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, los Zorros del Atlas vinieron de atrás para vencer 3-1 a los Bravos de Juárez.

El Atlas (11º), del entrenador argentino Diego Cocca, llegó a 13 puntos y el Juárez (8º), dirigido por el uruguayo Martín Varini, se quedó con 18 unidades.

Apenas al minuto 3, en el primer ataque del partido, el colombiano Óscar Estupiñán hizo el 1-0 para los Bravos con un remate de cabeza.

Los Zorros le dieron la vuelta al marcador en un lapso de dos minutos. El serbio-montenegrino Uros Djurdjevic marcó el 1-1 de penal, al 31, y el paraguayo Diego González firmó el 2-1 con un testarazo, al 33.

Paulo Ramírez sentenció el 3-1 con un disparo de zurda desde fuera del área que mandó al ángulo inferior derecho, al 64.

En el estadio El Encanto, en Mazatlán, los Cañoneros del Mazatlán vencieron con remontada 2-1 al Atlético San Luis.

Con este resultado, el Mazatlán (13º) llegó a 11 puntos y el Atlético San Luis (14º) se quedó con 10 unidades.

El francés Sebastien Salles-Lamonge adelantó 1-0 al Atlético al minuto 18 con un disparo a más de 25 metros de la portería.

Al 52, el ecuatoriano Jordan Sierra igualó 1-1 por los Cañoneros con un cabezazo. Bryan Colula selló el triunfo con el 2-1 con un cañonazo desde la línea frontal del área, al 90+6.

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Pachuca 0-1

Mazatlán-Atlético San Luis 2-1

Atlas-Juárez 3-1

-Sábado:

Querétaro-Puebla

León-Toluca

Tigres-Cruz Azul

América-Santos

-Domingo:

Pumas-Guadalajara

Tijuana-Monterrey

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 25 11 8 1 2 31 14 17

2. Monterrey 25 11 8 1 2 23 17 6

3. América 24 11 7 3 1 23 11 12

4. Cruz Azul 24 11 7 3 1 21 14 7

5. Tigres 22 11 6 4 1 21 9 12

6. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3

7. Tijuana 19 11 5 4 2 21 11 10

8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1

9. Guadalajara 14 11 4 2 5 16 17 -1

10.

Pumas 13 11 3 4 4 14 17 -3

11. Atlas 13 12 3 4 5 21 27 -6

12. León 12 11 3 3 5 10 18 -8

13. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6

14. Atlético San Luis 10 12 3 1 8 17 20 -3

15. Santos 10 11 3 1 7 13 18 -5

16. Necaxa 9 12 2 3 7 11 21 -10

17. Querétaro 8 11 2 2 7 11 20 -9

18. Puebla 5 11 1 2 8 9 26 -17

