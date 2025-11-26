Necaxa despide a DT Fernando Gago tras eliminación en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 26 nov - Necaxa despidió el miércoles al director técnico argentino Fernando Gago, tres semanas después de que el club finalizó su participación en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club finalizó en el decimotercer lugar general con 17 puntos tras registrar cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas, fuera de los sitios que dan acceso a la postemporada.

"Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", informó Necaxa en un breve comunicado.

Gago regresó en junio al fútbol mexicano para dirigir al Necaxa, ocho meses después de haber salido del Guadalajara.

El estratega de 39 años dejó a las "Chivas" de Guadalajara en octubre de 2024 para dirigir a Boca Juniors, equipo donde debutó como jugador en 2004, y del que fue destituido en abril, días después de perder el clásico argentino ante River Plate.

Además de Boca Juniors, Gago ha sido técnico de los clubes argentinos Racing Club y Aldosivi de Mar del Plata. Al frente de Racing Club fue campeón del Trofeo de Campeones de Argentina y de la Supercopa Internacional.

Como futbolista, inició su carrera en Boca Juniors, luego pasó por Real Madrid, la Roma y el Valencia antes de regresar en 2013 al fútbol argentino para jugar nuevamente en Boca y cerrar su carrera en Vélez Sarsfield.

Con la selección de Argentina, el mediocampista disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014, los Juegos Olímpicos en 2008 y las Copas América de 2007, 2011 y 2015. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)