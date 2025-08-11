Necaxa le saca empate a los Pumas de Keylor Navas en el Apertura mexicano

El Necaxa, del director técnico argentino Fernando Gago, le sacó el empate 1-1 de visita a los Pumas este domingo en el estadio Olímpico Universitario, en la continuación de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El español Rubén Duarte adelantó 1-0 a los Pumas al minuto 59 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha a cargo del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.

Diego de Buen hizo el 1-1 para los Rayos necaxistas al 68 con un disparo desde la línea frontal del área ante el vuelo del portero costarricense Keylor Navas.

Con este empate, los Pumas llegaron a cuatro puntos y el Necaxa a cinco unidades.

Más tarde en el estadio Corona, las Chivas del Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, visitaban a los Guerreros del Santos, del director técnico español Francisco Rodríguez.

La jornada comenzó el viernes con una histórica victoria de los Tigres, del atacante argentino Ángel Correa, por 7-0 sobre el Puebla en el estadio Universitario.

El sábado, el Pachuca retomó el liderato al golear 3-0 al Atlas en el estadio Jalisco; esta derrota de los Zorros devino en la renuncia del entrenador mexicano Gonzalo Pineda, el domingo.

Con dos goles del mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, el Mazatlán empató 2-2 con el Tijuana en el estadio El Encanto.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Tigres-Puebla 7-0

-Sábado:

América-Querétaro 1-0

Mazatlán-Tijuana 2-2

Atlas-Pachuca 0-3

-Domingo:

Pumas-Necaxa 1-1

Santos-Guadalajara Más tarde

-Lunes:

León-Monterrey

Juárez-Toluca

Atlético San Luis-Cruz Azul