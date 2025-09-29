Necesitado, “El Piojo” Herrera llama a Celso Borges a la selección de Costa Rica

SAN JOSÉ, 29 sep (Reuters) - El técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera, llamó al veterano exmundialista Celso Borges como refuerzo para enfrentar a Honduras y Nicaragua el 9 y 13 de octubre, respectivamente, en juegos determinantes para pelear por el boleto al Mundial del próximo año.

Después de la preocupación por recientes empates ante Nicaragua, como visitante, y Haití, de local, Costa Rica tiene cuesta arriba su acceso a la clasificación por Concacaf, tras haber estado presente en los últimos tres Mundiales.

"Los ticos" ocupan la segunda posición en el Grupo C con dos puntos, al igual que Haití, mientras que Honduras lidera la clasificación con cuatro puntos. Los primeros de los tres grupos clasifican directamente a la Copa del Mundo y los dos mejores segundos irán al repechaje.

Herrera acude a Borges, de 37 años, que desde 2022 estaba lejos de la selección costarricense, a pesar de tener el récord de partidos con el equipo nacional. El volante central jugó los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, y aceptó el llamado para intentar asistir a su cuarta cita mundialista.

Durante su larga carrera, Borges ha jugado en el Deportivo La Coruña español y en clubes de Noruega, Suecia, Turquía y su natal Costa Rica.

El mexicano hizo una primera convocatoria de 17 jugadores del campeonato nacional para empezar el microciclo del 1 al 4 de octubre con el fin de preparar los enfrentamientos. En la convocatoria del domingo se sumarán legionarios como el también veterano Keylor Navas, portero del Pumas de México.

"Este microciclo representa una etapa clave rumbo a los compromisos eliminatorios de octubre ante Honduras y Nicaragua, encuentros en los que el apoyo de toda la afición será fundamental", dice el comunicado de la Federación.

La "Tricolor" jugará contra Honduras en San Pedro Sula el 9 de octubre y recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional de San José el día 13. (Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré)