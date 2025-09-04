Ned es un simpático caracol, pero su inusual concha lo condena al fracaso en el amor

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Ned es un caracol de lo más agradable. Si tuviera un perfil de citas, podría poner: buen oyente, hogar estable, le gusta el brócoli, busca el amor.

Pero ya ha agotado sus opciones a nivel local y no es porque sea exigente o poco atractivo. Es un caracol de jardín normal con un problema anatómico poco común que está arruinando su vida amorosa.

La concha de Ned se enrolla hacia la izquierda, en lugar de hacia la derecha, lo que lo convierte en uno de los 40.000 caracoles cuyos órganos sexuales no se alinean con los del resto de su especie. A menos que encuentre otro caracol zurdo, el joven gasterópodo enfrenta una vida de celibato involuntario.

Esa perspectiva desalentadora llevó a una amante de la naturaleza de Nueva Zelanda, que se encontró al caracol en su jardín en agosto, a lanzar una campaña para encontrar a su media naranja. Pero la búsqueda del verdadero amor de Ned, como era de esperar, es lenta.

Encuentro inesperado en el jardín

Giselle Clarkson estaba sacando las malas hierbas de su huerto en Wairarapa, en la Isla Norte, cuando un caracol que salía de entre las hojas llamó su atención. Clarkson, autora e ilustradora de un libro de naturaleza, “The Observologist”, siente afecto por los caracoles y llevaba mucho tiempo buscando uno sinistral, o con la concha enrollada a la izquierda.

“Supe de inmediato que no podía simplemente lanzarlo de nuevo a las malas hierbas con los demás”, apuntó. En cambio, envió una foto del caracol, junto a un gasterópodo con concha enrollada a la derecha como prueba, a sus colegas de New Zealand Geographic.

La revista lanzó una campaña a nivel nacional para encontrarle una pareja a Ned, llamado así por el personaje zurdo Ned Flanders en “Los Simpson”. Eso explica los pronombres masculinos que algunos usan con Ned, aunque los caracoles son hermafroditas con órganos sexuales en el cuello y la capacidad de producir tanto óvulos como esperma.

“Cuando tienes un caracol con concha enrollada a la derecha y otro con concha enrollada a la izquierda, no pueden deslizarse y unirse en la posición correcta”, dijo Clarkson. “Así que un zurdo solo puede aparearse con otro zurdo”.

No se admiten parejas a larga distancia

El hecho de que los candidatos no tengan que ser del sexo opuesto debería haber mejorado las perspectivas de Ned. Pero su bandeja de entrada sigue vacía, a excepción de las fotos de “caracoles con concha enrollada a la derecha erróneamente identificados con optimismo”, contó Clarkson.

“Hemos recibido mucho entusiasmo y apoyo para Ned, muchas personas que pueden identificarse y realmente quieren lo mejor para él, como un símbolo de esperanza para todos los que buscan el amor”, agregó.

“Pero hasta ahora, no han aparecido zurdos”.

Las desventuras románticas de Ned, con las que muchos se identifican, han llamado la atención a nivel mundial, pero los estrictos controles de bioseguridad neozelandeses suponen que el amor a larga distancia no es una opción. Otros caracoles con su misma condición han tenido suerte en el pasado gracias a campañas públicas, por lo que Clarkson sigue siendo optimista.

En 2017, la muerte del caracol sinistral británico Jeremy —bautizado en honor del político de izquierdas y amante de la jardinería Jeremy Corbyn— motivó un obituario en The New York Times después de su agitada vida de dos años.

La búsqueda de pareja para Jeremy arrojó dos posibles candidatos, que inicialmente se prefirieron entre sí. Pero Jeremy acabó por adaptarse y en el momento de su muerte tenía 56 descendientes, todos con concha enrollada a la derecha.

Fue una ocasión fascinante para que los científicos investigaran qué hace que los caracoles tengan la concha enrollada a la izquierda, siendo la causa más probable una rara mutación genética. Estudios en granjas de caracoles en Europa llevaron a los investigadores a estimar que aproximadamente uno de cada 40.000 caracoles es zurdo.

Probablemente no sea una comedia romántica

De vuelta en Wairarapa, la constante presencia de Ned en un acuario en la sala de estar de Clarkson ha despertado una vida tranquila de compañía y preguntas existenciales.

“Tal vez los caracoles no tengan un concepto de soledad”, reflexionó Clarkson. ¿Y si a Ned no le importara estar soltero?

Sea cual sea la opinión del joven caracol sobre sus perspectivas, Ned probablemente tiene tiempo. Los caracoles de jardín viven de dos a cinco años y su caparazón sugiere que tiene unos seis meses, apuntó Clarkson.

Aun así, siente la presión de verlo realizado sentimentalmente.

“Nunca me había sentido tan estresada por el bienestar de un caracol de jardín común antes”, dijo. “Reviso a Ned casi de forma obsesiva".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.