Neerlandés condenado en EE. UU. y Perú por sonados asesinatos intenta suicidarse en prisión

El neerlandés Joran van der Sloot, condenado en Estados Unidos y Perú por los sonados asesinatos de dos mujeres jóvenes, intentó suicidarse en una prisión peruana, informaron este lunes las autoridades.

El asesino confeso cumple una sentencia de 28 años en una cárcel al sur de Perú. Después será enviado a Estados Unidos para que purgue otra condena de 20 años.

Van der Sloot, de 38 años, se hizo conocido principalmente por el caso de Natalee Holloway, una estadounidense de 18 años a quien mató en 2005 durante su viaje de graduación de bachillerato a la isla de Aruba. Su cuerpo nunca apareció.

Mientras era investigado huyó a Lima, donde en 2010 asesinó a Stephany Flores, una universitaria peruana de 21 años.

El sábado fue encontrado en su celda en "una situación que comprometía su integridad física", según indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado. El interno "se encuentra estable y bajo evaluación médica", añadió.

El programa de televisión Panorama reveló un video en el que el recluso se refiere a lo ocurrido durante un interrogatorio en el penal de Challapalca, en la región Tacna.

"Estaba muy deprimido. Como saben soy paciente psiquiátrico y cada día veo que para nosotros los internos, la situación está peor acá (...) Llega un punto que me dice mi cabeza que ya no quería vivir", sostuvo.

Cinco años exactos después de la desaparición de la joven estadounidense, en mayo de 2010, van der Sloot asesinó a Flores, a quien había conocido en un casino de Lima. Su cadáver fue hallado en un hotel del barrio turístico de Miraflores.

Van der Sloot fue condenado por la justicia peruana en 2012. Cuando estaba cumpliendo su pena fue extraditado a Estados Unidos en 2023. Un tribunal de Alabama le impuso la segunda condena por tratar de extorsionar a la familia de Holloway con información sobre la desaparición de la joven. En la audiencia, confesó el asesinato de la joven.

Después fue devuelto a Perú y recluido en la cárcel de Challapalca, en virtud del tratado de extradición entre ambos países.