Neerlandesa Van de Wouw rompe el récord mundial del kilómetro en el Mundial de ciclismo en pista

La neerlandesa Hetty Van de Wouw rompió este sábado el récord mundial del kilómetro en el Mundial de Ciclismo en pista y se colgó su tercer oro en la cita que se disputa en Santiago de Chile.

La medallista olímpica, de 27 años, paró los relojes en 1:03.121 minutos, superando el récord anterior, de 1:04.497, que ella había establecido en el Campeonato Europeo en febrero último.

Van de Wouw ya había ganado en Chile 2025 los títulos mundiales de velocidad individual y por equipos.

La rusa Iana Burlakova, que compite bajo bandera neutral, fue segunda con un tiempo de 1:04.797 minutos y la neozelandesa Ellesse Andrews completó el podio con 1:04.909 minutos.

La colombiana Stefany Cuadrado fue quinta (1:04.946), en la mejor actuación de un deportista sudamericano en el Mundial hasta el momento.

-- Resultados de las finales del sábado en el Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025:

- Kilómetro femenino:

1. Hetty Van de Wouw (NED) 1:03.121

2. Iana Burlakova (AIN) 1:04.797

3. Ellesse Andrews (NZL) 1:04.909

axl/ma