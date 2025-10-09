Negociaciones continúan con la UEFA sobre la Superliga (promotor)

El promotor de la Superliga, A22 Sports Management, indicó este jueves a la AFP que está en "negociaciones" con la UEFA para la creación de una nueva fórmula de la Liga de Campeones, pero que no se había encontrado un acuerdo por el momento para dar vida a este proyecto.

Esta aclaración se produce tras las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante mucho tiempo a la vanguardia del proyecto de la Superliga junto con el Real Madrid, quien desea "un acuerdo con la UEFA" para "la pacificación" del fútbol europeo.

Un portavoz de A22 confirmó la celebración de reuniones regulares en este sentido desde hace varios meses, sin haber llegado aún a un compromiso.

Apoyándose en varias victorias judiciales, en particular la de mayo de 2024 en España, que consideró que la FIFA y la UEFA "abusaron de su posición dominante", los promotores de la Superliga están "habilitados para crear una competición y la UEFA no puede impedirlo", estima esta fuente.

"Pero antes de llegar a eso, lo que hizo A22 y los clubes de la Superliga es proponer a la UEFA un acuerdo que consiste esencialmente en proporcionar una plataforma de transmisión gratuita y cambiar muy ligeramente el formato de competición actual", añadió.

En esta versión, muy alejada del proyecto inicial de competición semicerrada que estuvo a punto de hacer implosionar el fútbol europeo en 2021, los 36 equipos actualmente clasificados para la Liga de Campeones se dividirían en dos grupos de 18 clubes, y los mejores clasificados luego se enfrentarían en dieciseisavos de final.

"Esta propuesta de innovación está sobre la mesa. Ahora, si la UEFA no desea aceptarla por razones propias, no podremos dar la espalda continuamente a decisiones judiciales", advierte el promotor.

El objetivo pasa por "multiplicar los ingresos del fútbol, que hoy no están en absoluto a la altura de lo que deberían estar", en comparación con los derechos televisivos de los deportes estadounidenses.

Renombrada como "Unify League", la Superliga solicitó en diciembre de 2024 el reconocimiento oficial de su competición ante la FIFA y la UEFA, basándose en un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Contactado por la AFP, el Real Madrid, cuyo presidente Florentino Pérez ha hecho de este proyecto una prioridad para "salvar el fútbol europeo", no quiso comentar inmediatamente al respecto.

