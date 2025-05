Negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania concluyen sin acuerdo para cese del fuego

ESTAMBUL, Turquía (AP) — Las primeras negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania celebradas desde las primeras semanas de la invasión de Moscú en 2022 concluyeron después de menos de dos horas el viernes, y aunque ambas partes acordaron un gran intercambio de prisioneros, permanecieron muy distanciadas en cuanto a las condiciones clave para poner fin a los combates.

Una de esas condiciones para Ucrania, respaldada por sus aliados occidentales, es un cese del fuego temporal como primer paso hacia un acuerdo pacífico. El Kremlin ha rechazado tal tregua, que sigue siendo esquiva.

“No hemos recibido un ‘sí’ ruso en este punto básico”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhii, después de las negociaciones. “Si quieres tener negociaciones serias, tienes que silenciar las armas”.

Pero el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, señaló que estaba “satisfecho con el resultado" y añadió que Moscú estaba listo para continuar los contactos.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que discutió las negociaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y los dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. En una publicación en la red social X desde una reunión de liderazgo europeo en Albania, instó a que se impusieran “sanciones severas” sobre Moscú si rechaza “un cese del fuego completo e incondicional y el fin de los asesinatos”.

En Estambul, Kiev y Moscú acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra cada uno, según los jefes de ambas delegaciones, en lo que sería su mayor intercambio de este tipo.

Ambas partes también discutieron un cese del fuego y una reunión entre sus jefes de Estado, según el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa Rustem Umerov.

Medinsky, asesor del presidente ruso Vladímir Putin, dijo que ambas partes acordaron proporcionarse mutuamente propuestas detalladas de cese del fuego, y que Ucrania solicitó la reunión de los jefes de Estado, algo que Rusia tomará en consideración.

“La presión sobre la Federación Rusa debe continuar”, afirmó Serhii Kyslytsia, primer viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y miembro de la delegación de Kiev. “No deberíamos relajarnos en este punto”.

Nuevas “condiciones inaceptables”

Durante las negociaciones, un funcionario ucraniano de alto rango dijo que Rusia introdujo nuevas “demandas inaceptables” para retirar las fuerzas ucranianas de grandes extensiones de territorio. El funcionario, que no estaba autorizado a hacer declaraciones oficiales, habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. La propuesta no se había discutido previamente, dijo el funcionario.

La parte ucraniana reiteró que seguía centrada en lograr un avance real: un alto el fuego inmediato y un camino hacia una diplomacia sustantiva, “tal como propusieron Estados Unidos, socios europeos y otros países”, agregó el funcionario.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tykhii, confirmó que la delegación rusa “expresó una serie de cosas que consideramos inaceptables”, pero añadió: “Esto es algo que los rusos suelen expresar, y nosotros nos manteníamos en nuestra línea”.

Ambas partes se sentaron en una mesa en forma de U en el Palacio de Dolmabahce, pero se mantuvieron muy distanciadas en cuanto a sus condiciones para finalizar la guerra. Trump, quien ha presionado para poner fin al conflicto, dijo que se reunirá con Putin “tan pronto como podamos organizarlo”.

“Creo que es hora de que lo hagamos”, comentó Trump a reporteros en Abu Dabi mientras concluía una gira por Oriente Medio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, inició la sesión instando a las partes “a aprovechar esta oportunidad”, y añadió que era “críticamente importante que el alto el fuego ocurra lo antes posible”.

En una publicación en redes sociales, Fidan calificó el intercambio de prisioneros de guerra como una “medida de confianza” y dijo que las partes habían acordado en principio reunirse nuevamente.

Zelenskyy busca unidad europea

El mandatario Ucraniano estaba en Tirana, Albania, con líderes de 47 países europeos para discutir seguridad, defensa y estándares democráticos contra el telón de fondo de la guerra. Se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk.

“La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para poner fin a la guerra”, dijo Zelenskyy en X, publicando una foto de los dirigentes durante la llamada, la segunda para el grupo desde el 10 de mayo.

Hablando con reporteros después de la llamada con Trump, Starmer dijo que la posición rusa “es claramente inaceptable”.

Aunque no dijo en qué podría consistir la respuesta de los europeos, algunos de ellos presionaron por nuevas sanciones, con la Unión Europea probablemente adoptando nuevas medidas tan pronto como el martes.

Macron dijo que era “inaceptable que, por segunda vez, Rusia no haya respondido a las demandas hechas por los estadounidenses, apoyadas por Ucrania y los europeos. No hay cese del fuego, y por lo tanto no hay reunión a nivel de toma de decisiones. Y no hay respuesta”.

Merz dijo que los esfuerzos diplomáticos hasta ahora “han fallado desafortunadamente debido a la falta de disposición de Rusia para dar los primeros pasos en la dirección correcta ahora”.

“Pero no nos rendiremos”, añadió. Los tres dijeron que Kiev y sus aliados en Europa continuarán coordinando sus esfuerzos.

Maniobras diplomáticas

Ambos países realizaron maniobras diplomáticas esta semana mientras trataban de mostrar a Trump que están ansiosos por negociar, aunque el mandatario estadounidense ha expresado su frustración por el lento avance y ha amenazado con castigar la demora.

El jueves, Putin rechazó la oferta de Zelenskyy para reunirse cara a cara en Turquía. En tanto, el mandatario ucraniano acusó a Moscú de no realizar un esfuerzo serio para poner fin a la guerra al enviar a una delegación de bajo nivel.

Ucrania ha aceptado una propuesta de Estados Unidos y Europa para un cese del fuego total de 30 días, pero Putin la rechazó de facto al imponer amplias condiciones.

Al comentar sobre una posible reunión entre Trump y Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pareció indicar que se estaba gestando una cumbre. Dijo a los reporteros que las negociaciones de alto nivel eran “sin duda necesarias”, pero señaló que preparar una reunión de este tipo llevaría tiempo.

Siguen los combates en Ucrania

Mientras tanto , Rusia se prepara para una nueva ofensiva militar, según el gobierno de Kiev y analistas militares occidentales.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, estuvo en Minsk para discutir ejercicios militares conjuntos en septiembre y entregas de nuevas armas a Bielorrusia. Zelenskyy ha advertido que la acumulación militar en Bielorrusia , que limita con los miembros de la OTAN Letonia, Lituania y Polonia, podría servir como cobertura para futuros ataques.

Un ataque con drones el viernes en la ciudad de Kupiansk, en el noreste de Ucrania, provocó la muerte de una mujer de 55 años e hirió a cuatro hombres, dijo Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Járkiv.

La invasión rusa ha matado a más de 12.000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas, y ha arrasado pueblos y aldeas. Decenas de miles de soldados ucranianos han muerto, y es probable que el número de bajas rusas sea aún mayor, de acuerdo con funcionarios y analistas.

Un soldado ucraniano dijo a AP que no tenía esperanzas de que las conversaciones pusieran fin rápidamente a la guerra.

“No creo que vayan a acordar nada concreto porque el verano es el mejor momento para la guerra”, afirmó, identificándose únicamente con el nombre en clave “Corsair”, en cumplimiento de las reglas del ejército ucraniano. “El enemigo trata de recrudecer constantemente la situación”.

Pero, según dijo a la AP, muchos de sus compañeros soldados “creen que para fin de año habrá paz, aunque sea inestable, pero habrá paz”.

Antes de que comenzaran las conversaciones, funcionarios ucranianos se reunieron a primera hora de la mañana con asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido para coordinar posiciones, dijo a The Associated Press un alto funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza del asunto.

El equipo estadounidense estaba comandado por el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, mientras que Umerov y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, representaron a Ucrania, añadió el funcionario.

Además, se produjo un encuentro a tres bandas entre Turquía, Estados Unidos y Ucrania, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Exteriores turco. La representación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, así como a Kellogg.

Rubio había dicho el jueves que “no tenemos grandes expectativas de lo que ocurrirá” en las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

Señaló que, en su opinión, sólo es posible lograr un avance en una cumbre entre Trump y Putin.

___

Cook informó en Bruselas. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Llazar Semini en Tirana, Albania, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.