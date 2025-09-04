Negociaciones nucleares entre la UE e Irán en Doha bajo amenaza de sanciones

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se reunió el jueves en Doha con el ministro iraní de Relaciones Exteriores para buscar una "solución negociada" a la cuestión del programa nuclear de Irán, ante la amenaza inminente de sanciones.

La reunión se produjo después de que las potencias europeas fijaran la semana pasada una fecha límite para que vuelvan a entrar en vigor las sanciones contra Irán por incumplir los compromisos asumidos en el marco de un acuerdo alcanzado en 2015.

Esta medida dio inicio a una cuenta atrás de 30 días que la ONU calificó de "ventana de oportunidad" para alcanzar una solución diplomática.

“Kallas se reunió el jueves en Doha con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, para conversar sobre los esfuerzos para alcanzar una solución negociada a la cuestión nuclear iraní”, declaró un funcionario de la UE bajo condición de anonimato.

“Las conversaciones se centraron en una serie de temas, entre ellos el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a las instalaciones nucleares iraníes y la situación de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán”, agregó.

Francia, Reino Unido y Alemania dijeron que están dispuestos a abandonar la nueva ofensiva de sanciones si Irán aborda las preocupaciones sobre su programa nuclear.

El acuerdo internacional de 2015 firmado entre Irán y las grandes potencias tuvo como objetivo asegurarse de que este tuviera fines civiles, a cambio del levantamiento de las sanciones contra Teherán.

Este pacto quedó socavado por el retiro unilateral de Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, que reimpuso las sanciones. Progresivamente Irán fue desligándose de sus compromisos.

Las potencias occidentales acusan a Irán de buscar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, defendiendo su derecho a lo que insiste en que es un programa nuclear civil.

