Negociador ucraniano dice que plan de paz de EE. UU. refleja "la mayoría de las prioridades" de Ucrania
La nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania refleja "la mayoría de las prioridades clave" de Kiev, aseguró este domingo un miembro de la delegación...
- 1 minuto de lectura'
La nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania refleja "la mayoría de las prioridades clave" de Kiev, aseguró este domingo un miembro de la delegación ucraniana que participa en conversaciones en Ginebra.
"La versión actual del documento, aunque aún se encuentra en las últimas etapas de su aprobación, refleja ya la mayoría de las prioridades clave de Ucrania", indicó en Facebook Rustem Umerov, a la cabeza del Consejo de Seguridad ucraniano.
También calificó de "constructiva" la cooperación con Estados Unidos y destacó "la atención que prestan" a los "comentarios" de los ucranianos.
Poco antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó en X que "los trabajos continúan para hacer que todos estos elementos sean verdaderamente eficaces para alcanzar el objetivo principal que espera nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al baño de sangre y a la guerra".
Representantes de Estados Unidos, Ucrania y de países europeos están reunidos este domingo en Ginebra para discutir el plan de Donald Trump sobre Ucrania.
La propuesta fue inicialmente rechazada por Zelenski el viernes, que prometió presentar "alternativas" a Washington.
En su estado inicial, el plan de 28 puntos obligaría a Kiev a ceder territorios a Rusia, reducir su ejército y comprometerse a no entrar en la OTAN. Sin embargo también ofrece garantías de seguridad occidentales para el país.
