Negociadores comerciales de EE.UU. y Europa hablan sobre aranceles en París

PARÍS (AP) — Europa y Estados Unidos se reunían en París para negociar una solución a una tensa disputa arancelaria con ramificaciones económicas globales entre dos potencias económicas mundiales.

El principal negociador comercial de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, se reunió el miércoles con su homólogo estadounidense, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un aparte de una cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

“Estamos avanzando en la dirección correcta a buen ritmo y manteniéndonos en contacto cercano para mantener el impulso”, escribió Šefčovič en la red social X junto a una foto de él estrechando la mano de Greer.

Es poco probable que Bruselas y Washington lleguen a un acuerdo comercial sustancial en París. Los problemas que los dividen son demasiado difíciles de resolver rápidamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfurece regularmente por el persistente déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, que alcanzó un récord de US$161.000 millones el año pasado, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Trump atribuye la brecha entre lo que Estados Unidos vende y lo que compra de Europa a prácticas comerciales desleales, y critica con frecuencia el impuesto del 10% de la UE sobre los automóviles importados. El de Estados Unidos era del 2,5% hasta que Trump lo elevó al 25% en abril. La UE ha argumentado que sus compras de servicios estadounidenses, especialmente en el sector tecnológico, prácticamente superan el déficit.

Después de los aranceles inesperados del gobierno de Trump sobre el acero que sacudieron los mercados globales la semana pasada y complicaron las negociaciones arancelarias más amplias en curso entre Bruselas y Washington, la UE dijo el lunes que está preparando "contramedidas" contra Estados Unidos.

La UE ha ofrecido a Estados Unidos un acuerdo de "cero por cero" en el que ambas partes eliminan los aranceles sobre bienes industriales, incluidos los automóviles. Trump ha rechazado esa idea, pero los funcionarios de la UE dicen que todavía está sobre la mesa.

La UE podría comprar más gas natural licuado y artículos de defensa de Estados Unidos, y reducir los aranceles sobre los automóviles, pero no es probable que ceda en las peticiones de eliminar el impuesto al valor agregado, que es similar a un impuesto sobre las ventas, o abrir la UE a la carne de res estadounidense.

“Todavía tenemos unas semanas para tener esta conversación y negociación. Si la conversación y negociación no tienen éxito, Europa es capaz de tener contramedidas sobre productos y servicios estadounidenses también”, dijo el miércoles en París Laurent Saint-Martin, ministro francés de Comercio, antes de la reunión de la OCDE. Greta Peisch, quien fue asesora general del representante comercial de Estados Unidos en el gobierno de Biden, dijo que la propuesta de cero por cero podría proporcionar una forma de avanzar si el gobierno Trump “está buscando una razón para no imponer aranceles a la UE”. Pero Peisch, ahora socia en el bufete de abogados Wiley Rein, se preguntó: “¿cómo de motivado está Estados Unidos para llegar a un acuerdo con la UE?”. Después de todo, Trump tiene quejas desde hace mucho sobre las prácticas comerciales de la UE. Uno de los objetivos de su ira es el impuesto al valor agregado, similar a los impuestos estatales sobre las ventas en Estados Unidos. Trump y sus asesores consideran que el IVA es un proteccionismo injusto porque se aplica a los productos estadounidenses. Pero el IVA se establece a nivel nacional, no de la UE, y se aplica tanto a productos nacionales como importados, por lo que tradicionalmente no se ha considerado una barrera comercial. Hay pocas posibilidades de que los gobiernos reformen sus sistemas fiscales para apaciguar a Trump. Del mismo modo, es probable que los europeos se resistan a las demandas de Estados Unidos de eliminar las regulaciones alimentarias y de seguridad que Washington considera barreras comerciales. Estas incluyen prohibiciones sobre la carne de res criada con hormonas, el pollo clorado y los alimentos genéticamente modificados. “Cuando empiezas a hablar de pollos o transgénicos o estándares de seguridad automotriz, estás hablando de las formas en que los países eligen regular sus economías”, dijo Reinsch. “Pensamos que eso es proteccionista. Ellos piensan que es mantener a sus ciudadanos saludables (...). Ha sido un punto conflictivo durante 60 años”. ___ McNeil informó desde Barcelona y Wiseman informó desde Washington, D.C.