Negociadores estadounidenses llegan a Moscú para hablar con Putin

El emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, llegaron a Moscú el jueves por la noche para hablar con Vladimir Putin sobre el plan esbozado por Washington para acabar con la guerra en Ucrania, señaló la prensa estatal.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el documento estaba "casi listo" después de una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos.

La comitiva de Steve Witkoff y Jared Kushner ha llegado al Kremlin, indicó la emisora estatal rusa Vesti en Telegram.

Desde su llegada a la Casa Blanca hace un año, Trump ha intentado poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado en febrero de 2022 con la operación rusa sobre Ucrania.

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos se toparon con las diferencias entre Rusia y Ucrania sobre la delimitación de las fronteras en un escenario de paz.

Rusia, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, reclama el control total de la región oriental del Donbás, parcialmente bajo su tutela.

Tras la reunión con Trump, Zelenski aseguró que la cuestión de los territorios del este de Ucrania sigue sin resolverse, pero anunció un acuerdo sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Washington en una eventual posguerra.