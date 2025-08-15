Negociadores no lograrán acuerdo en Ginebra sobre tratado de contaminación plástica

GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajan en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos no llegarán a un acuerdo en Ginebra el viernes.

Los países se reunieron por undécimo día en la sede de Naciones Unidas en Ginebra para intentar completar un tratado histórico para poner fin a la crisis de contaminación por plásticos. Siguen estancados acerca de si el tratado debería reducir el crecimiento exponencial de la producción de plásticos y establecer controles globales y legalmente vinculantes a los productos químicos tóxicos utilizados para su fabricación.

Esta debía ser la última ronda de negociaciones y se debería haber alcanzado el primer tratado legalmente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en los océanos, pero igual que ocurrió en la reunión celebrada en Corea del Sur el año pasado, el encuentro finaliza sin acuerdo.

