Negociadores suizos se dirigen a Washington para la próxima ronda de conversaciones arancelarias

ZÚRICH, 13 nov (Reuters) - El ministro suizo de Economía, Guy Parmelin, se reunirá el jueves con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, según informó el Gobierno helvético, en un momento en que las negociaciones para reducir los paralizantes aranceles del presidente Donald Trump entran en su fase crucial.

Suiza está tratando de negociar una reducción de los aranceles de importación del 39% sobre sus bienes que Trump impuso en agosto y, según una fuente citada por Reuters, hay cerca un acuerdo.

Parmelin voló a Washington con Helene Budliger-Artieda, jefa de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO).

Una fuente suiza dijo que la parte europea tiene esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo, aunque no hay ningún resultado seguro. El Gobierno helvético no facilitó más detalles sobre las conversaciones en curso.

Parmelin calificó de "muy constructiva" la conversación que ambos mantuvieron con Greer en una videollamada telefónica el viernes.

El acuerdo para rebajar los aranceles al 15% podría cerrarse en una o dos semanas, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato, aunque todavía necesita el visto bueno final de Trump.

El mandatario estadounidense dijo esta semana que está trabajando en un acuerdo para rebajar los aranceles a los productos procedentes de Suiza. "No he fijado ninguna cifra, pero vamos a trabajar en algo para ayudar a Suiza", señaló.

Una reducción de los aranceles del 39% al 15% sería un "rayo de esperanza" para la industria suiza, dijo Hans Gersbach, director del Instituto Económico KOF de la ETH de Zúrich. Los sectores de maquinaria, instrumentos de precisión, relojería y alimentación, que tienen en Estados Unidos un gran mercado de exportación, serían los que más alivio obtendrían, añadió.

