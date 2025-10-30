Negocio de nube de Amazon supera las estimaciones de crecimiento

30 oct (Reuters) - Amazon.com pronosticó el jueves ingresos trimestrales menores a las estimaciones de Wall Street, afectada por un negocio minorista más débil, pero la fuerte demanda de sus servicios en la nube se ha mantenido a medida que las empresas continúan invirtiendo en inteligencia artificial.

La enorme demanda de servicios en la nube está ayudando a que la empresa tecnológica mitigue la presión del menor crecimiento de su negocio de comercio electrónico, que se prepara para la temporada navideña en un contexto de débil confianza de los consumidores por la incertidumbre comercial mundial.

Las acciones de la empresa subían más de un 10% en la negociación tras el cierre del mercado regular.

La unidad en la nube, Amazon Web Services, registró un alza del 20% de los ingresos durante el tercer trimestre, que concluyó en septiembre, en comparación con las estimaciones de un aumento del 17,95%.

Amazon proyectó unas ventas netas de entre 206.000 millones y 213.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, mientras que los analistas esperan, en promedio, ingresos de 208.120 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Los sólidos resultados de AWS, el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, siguieron al espectacular crecimiento de los ingresos en la nube anunciado el miércoles por Azure, de Microsoft, y Google Cloud, el segundo y tercer actor del sector, respectivamente.

AWS suele representar poco más del 15% de los ingresos totales de Amazon, pero es una enorme fuente de ganancias, ya que genera aproximadamente el 60% de los beneficios operativos totales de la empresa. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru. Editado en español por Sofía Díaz Pineda)