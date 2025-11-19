Negocios financieros de la Argentina se mueven al compás de una próspera emisión de deuda

BUENOS AIRES, 19 nov (Reuters) - El mercado financiero argentino mostraba el miércoles una selectividad controlada con inversores diversificando carteras luego de recientes ganancias con la consolidación del oficialismo en las elecciones legislativas.

Desde que el presidente libertario Javier Milei obtuvo una inesperada victoria en las elecciones de medio término a finales de octubre, la plaza de activos afirmó precios por la notoria retracción del riesgo país.

Esto hizo que varias empresas y gobiernos provinciales se volcaran al mercado de capitales en búsqueda de fondeo por la reducción de costos y el alargue de financiación, lo que apoya a una menor presión sobre el tipo de cambio.

El peso interbancario cotizaba equilibrado a 1.404 por dólar a las 14:10 GMT, lejos de la banda superior de flotación en la que eventualmente debería intervenir el Banco Central (BCRA).

La Ciudad de Buenos Aires emitió el martes deuda por US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años, sumándose a las emisiones corporativas de TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol.

En la bolsa de Buenos Aires, el índice accionario S&P Merval subía un lateral 0,24%, relajando negocios luego de acumular una histórica mejora de casi un 80% desde inicios del mes pasado.

Argentina firmó recientemente un amplio acuerdo con Estados Unidos para fomentar el comercio bilateral, una señal más favorable para las empresas con negocios con la tercera economía de Latinoamérica.

