Negro, fucsia y tonos metálicos dominan alfombra del Grammy

NUEVA YORK (AP) — El rosa brillante y los tonos metálicos dominaron la alfombra roja de los premios Grammy, encabezada por Saweetie en un Valentino fucsia y Tiffany Haddish en un Prada brillante de un solo hombro mientras artistas de la música hacían honor a Las Vegas con looks salvajes, caprichosos y significativos.

Saweetie combinó una falda amplia y sostén-top con guantes largos. Billy Porter, siempre un destacado de la moda, también optó por el fucsia en un look de pantalón con camisa abotonada transparente y una capa larga con volantes de Valentino.

Justin Bieber, en un traje gris holgado y gorro fucsia, llegó con su esposa, Hailey, quien lució un Saint Laurent blanco. Chrissy Teigen también optó por rosa.

“El color de la temporada que escucho es fucsia”, dijo Porter a E!

Saweetie luego se cambió a un vestido negro de Oscar de la Renta con una pieza de plata que le cubría un seno.

Lady Gaga optó por el clásico Hollywood en un traje de terciopelo blanco y negro de Armani Privé, que combinó con diamantes de Tiffany & Co. Tenía el pelo recogido en un moño.

J Balvin, acompañado por Valentina Ferrer, llegó con el pelo azul y un segmento rojo en forma de corazón en la parte trasera de la cabeza. Ambos vestían de negro.

Haddish impresionó con un vestido ajustado de un solo hombro, y Carrie Underwood lució un vestido amplio con brillo en la parte superior y una falda larga color naranja. Mickey Guyton lució un vestido ombre de manga larga con flecos plateados y dorados brillantes de Ashish, y bailó en él ante las cámaras.

Brandi Carlile cargó unos 18 kilos (40 libras) de cristales cortados a mano en una chaqueta de esmoquin multicolor de Hugo Boss con rayas de los mismos cristales en los pantalones y la cintura.

“Finalmente me estoy transformando en Elton John, que es mi sueño”, dijo.

Olivia Rodrigo saludó en un vestido ceñido negro de Vivienne Westwood con adornos morados y gargantillas rockeras. Billie Eilish también llegó de negro con una gabardina de Rick Owens convertida en capa y botas.

Mientras tanto, los siete miembros de BTS usaron trajes de Louis Vuitton personalizados con zapatillas en una gama de colores, desde el blanco brillante hasta el azul apagado.

H.E.R. rindió homenaje a Aretha Franklin con un look ombre naranja y amarillo, y la favorita de la moda, Cynthia Erivo, lució un traje brillante plateado y gris de Louis Vuitton. H.E.R. llevó un mono caftán alado personalizado de Dundas. Era de gasa y estaba adornado con un motivo de ave fénix con cuentas doradas y lentejuelas.

Sofia Carson lució un elegante vestido griego de Valentino con una capa larga transparente que se deslizaba sobre la alfombra mientras caminaba. Y Lil Nas X no decepcionó con un Balmain blanco adornado con mariposas en el pecho y las mangas y zapatos de plataforma altísimos.

Jon Batiste deslumbró con un traje de Dolce & Gabbana con toques amarillos y negros en honor a su ciudad natal, Nueva Orleans.

“Estos son los colores de los Saints de Nueva Orleans", dijo. "Quería traer la casa conmigo a la alfombra”.

Megan Thee Stallion tomó otra dirección con un vestido de “animal print” con una abertura profunda. Dua Lipa, con una larga cabellera rubia, llevó un vestido de Versace adornado con correas y herrajes dorados.

Entre los primeros músicos que recorrieron la alfombra estuvo Li Saumet del grupo colombiano Bomba Estéreo, quien se cubrió la cara con una máscara similar a un casco. Cherry Moon, del grupo infantil 1 Tribe Collective, lució dorado de pies a cabeza con un enorme collar arquitectónico. Victoria Evigan besó a su esposo, Jason, con un vestido amarillo y melocotón y las palabras “Love is the Weapon” (el amor es el arma) en la espalda.

Alisha Gaddis, con comedia en su currículum, combinó su brillante vestido color menta con un tocado de altas ramas doradas. Elle King estaba resplandeciente con un traje rojo con pantalón y mangas acampanadas y sombrero de ala ultra ancha. Black Coffee, el DJ de Sudáfrica, rindió homenaje a su amigo Virgil Abloh luciendo un par de zapatillas del difunto diseñador antes de ganar el premio al mejor álbum de música dance/electrónica.

King, una nueva mamá, estaba encantada de usar un diseño de Christian Siriano.

“Sencillamente confié en él. Sabe cómo vestir todo tipo de cuerpos y realmente celebro eso en él”, dijo a la AP. “Solo quería sentirme poderosa”.

Japanese Breakfast sonrió a las cámaras en un minivestido de volantes amarillo brillante de Valentino, mientras que Doja Cat, con el pelo acentuado en puntas, lució un look transparente azul hielo de Atelier Versace adornado con cristales.

En cuanto a los hombres, muchas chaquetas y trajes adornados de brocado.

___

Los periodistas de AP Gary Hamilton y Marcela Isaza, en Las Vegas, contribuyeron a este despacho.