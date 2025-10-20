Neinor aprobará este lunes en junta de accionistas la compra de Aedas Homes

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Neinor Homes celebrará este lunes, 20 de octubre, junta general extraordinaria de accionistas para someter a aprobación la operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1070 millones de euros.

Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción.

Neinor pagará 21,33 euros por cada acción de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora. Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9049 en construcción o ya terminadas y 3700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.

LANZA EMISIÓN ADICIONAL DE BONOS PARA FINANCIAR PARTE DE LA OPA

A primera hora de este lunes, Neinor ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del lanzamiento de una emisión adicional de 100 millones de euros de sus bonos senior garantizados al 5,875%, con vencimiento el 15 de febrero de 2030.

Neinor tiene previsto destinar los fondos netos de esta nueva emisión a fines corporativos de carácter general, incluida la financiación de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) formulada sobre la totalidad de las acciones de Aedas Homes.

Los bonos adicionales se emitirán al 102,75% de su valor nominal y serán fungibles, a partir del cuadragésimo día siguiente a la fecha de emisión, con los bonos senior garantizados al 5,875% con vencimiento el 15 de febrero de 2030 por importe de 325 millones de euros (los "Bonos Originales") emitidos por Neinor el pasado mes de noviembre.

Estos bonos adicionales tendrán términos y condiciones idénticos, excepto la fecha y el precio de emisión, a los de los bonos originales.

Está previsto que el cierre de la nueva emisión y desembolso de los bonos adicionales tengan lugar este mismo lunes, aunque la operación está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Los bonos adicionales serán colocados a través de una operación fuera de Estados Unidos entre inversores cualificados.