Neinor coloca 100 millones de euros en bonos a 2030 con cupón del 5,875%

ANGELA WEISS - AFP

20 oct (Reuters) - Neinor Homes SA:

* FINALIZA LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LA EMISIÓN ADICIONAL DE 100 millones DE EUROS DE BONOS SENIOR GARANTIZADOS CON VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DE 2030 Y CUPÓN DEL 5,875%

* LA NUEVA EMISIÓN SE HA FIJADO A UN PRECIO DE 102,75% DE SU VALOR NOMINAL

* LOS BONOS SERÁN FUNGIBLES EL 40º DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISIÓN CON 325 millones DE EUROS EMITIDOS EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

* LOS FONDOS NETOS OBTENIDOS SE DESTINARÁN A FINES CORPORATIVOS GENERALES, INCLUYENDO LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA SOBRE AEDAS HOMES

* CIERRE PREVISTO PARA EL 20 DE OCTUBRE

