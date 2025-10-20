Neinor coloca 100 millones de euros en bonos a 2030 con cupón del 5,875%
20 oct (Reuters) - Neinor Homes SA:
* FINALIZA LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LA EMISIÓN ADICIONAL DE 100 millones DE EUROS DE BONOS SENIOR GARANTIZADOS CON VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DE 2030 Y CUPÓN DEL 5,875%
* LA NUEVA EMISIÓN SE HA FIJADO A UN PRECIO DE 102,75% DE SU VALOR NOMINAL
* LOS BONOS SERÁN FUNGIBLES EL 40º DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISIÓN CON 325 millones DE EUROS EMITIDOS EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
* LOS FONDOS NETOS OBTENIDOS SE DESTINARÁN A FINES CORPORATIVOS GENERALES, INCLUYENDO LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA SOBRE AEDAS HOMES
* CIERRE PREVISTO PARA EL 20 DE OCTUBRE
