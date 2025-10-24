LA NACION

Neinor Homes aprueba un aumento de capital de 140 millones de euros

Neinor Homes aprueba un aumento de capital de 140 millones de euros

24 oct (Reuters) - Neinor Homes SA:

* DIJO EL JUEVES QUE EL CONSEJO APROBÓ UN AUMENTO DE CAPITAL DE 140 millones de euros

* TIPO DE EMISIÓN DE 15,73 euros POR ACCIÓN, CON UN DESCUENTO DEL 6,4%

* ORION SUSCRIBIRÁ 6,36 millones DE ACCIONES POR 100 millones de euros

* EL IMPORTE RESTANTE SE COLOCARÁ ENTRE ACCIONISTAS INSTITUCIONALES EXISTENTES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE UN PROCESO DE COLOCACIÓN PRIVADA ACELERADA

* UN COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INDICÓ POSTERIORMENTE QUE ESTA COLOCACIÓN ACELERADA ESTÁ YA CUBIERTA

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

