Neinor Homes aprueba un aumento de capital de 140 millones de euros
24 oct (Reuters) - Neinor Homes SA:
* DIJO EL JUEVES QUE EL CONSEJO APROBÓ UN AUMENTO DE CAPITAL DE 140 millones de euros
* TIPO DE EMISIÓN DE 15,73 euros POR ACCIÓN, CON UN DESCUENTO DEL 6,4%
* ORION SUSCRIBIRÁ 6,36 millones DE ACCIONES POR 100 millones de euros
* EL IMPORTE RESTANTE SE COLOCARÁ ENTRE ACCIONISTAS INSTITUCIONALES EXISTENTES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE UN PROCESO DE COLOCACIÓN PRIVADA ACELERADA
* UN COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INDICÓ POSTERIORMENTE QUE ESTA COLOCACIÓN ACELERADA ESTÁ YA CUBIERTA
