Neinor Homes completa con éxito aumento de capital
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
24 oct (Reuters) - Neinor Homes, SA:
* El aumento de capital se ha cerrado con éxito
* Ampliará su capital social en un importe nominal de 45,7 millones de euros, al precio de emisión de 15,73 euros por acción
* De los 8,9 millones de acciones emitidas, 6,3 millones han quedado suscritas por Orion European Real Estate Fund V
* Las acciones restantes han quedado suscritas por accionistas institucionales existentes de la sociedad
* Las nuevas acciones representan el 9,9% del capital social de la sociedad antes del aumento y alrededor del 9,0% del capital social después del aumento
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Otras noticias de Real Estate
Más leídas
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
- 4
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano