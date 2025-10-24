Neinor Homes completa con éxito aumento de capital

24 oct (Reuters) - Neinor Homes, SA:

* El aumento de capital se ha cerrado con éxito

* Ampliará su capital social en un importe nominal de 45,7 millones de euros, al precio de emisión de 15,73 euros por acción

* De los 8,9 millones de acciones emitidas, 6,3 millones han quedado suscritas por Orion European Real Estate Fund V

* Las acciones restantes han quedado suscritas por accionistas institucionales existentes de la sociedad

* Las nuevas acciones representan el 9,9% del capital social de la sociedad antes del aumento y alrededor del 9,0% del capital social después del aumento

