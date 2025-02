Nelly, ícono del rap, invitado especial de Kinexions 2025

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--feb. 19, 2025--

Kinaxis® (TSX:KXS), líder global en orquestación de cadena de suministro integral, anunció hoy que Nelly será el artista principal en el escenario de Kinexions 2025, su conferencia anual para la comunidad de cadena de suministro que se llevará a cabo en Austin, Texas, del 31 de marzo al 2 de abril.

Nelly es uno de los raperos con más ventas de todos los tiempos: ha vendido más de 21 millones de álbumes, ha ganado múltiples Grammys y Billboard Music Awards y su álbum debut, Country Grammar, de 2000, es uno de los únicos álbumes de hip-hop de la historia que ha sido 10 veces disco de platino. Kinexions ha contado anteriormente con Flo Rida, The Brothers Osborne, Melissa Etheridge, Serena Ryder y otros en su evento de celebración para la comunidad.

Los clientes de Kinaxis, ExxonMobil, Eaton, Volvo Cars, Colgate-Palmolive, Merck & Co, General Motors, National Instruments y Schneider Electric, presentarán ponencias en la conferencia de 2025, así como la oradora principal Barbara Corcoran, de Shark Tank.

“Además de los mejores cerebros de la cadena de suministro en la industria, y una de las principales empresarias e inversores del mundo, nos complace darle la bienvenida a una superestrella como Nelly”, expresóAndrew Bell, director de producto de Kinaxis. “Kinexions 2025 promete toneladas de innovación y oportunidades de networking durante tres días. Además, la posibilidad de disfrutar de un ícono musical de la talla de Nelly lo hace un evento realmente imperdible”.

Kinexions 2025 es posible gracias a sus patrocinadores de platino: Accenture, Capgemini y Scott Sheldon; y a los patrocinadores de oro: 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud y Spinnaker SCA. La inscripción para Kinexions 2025 está abierta en www.kinexions.com.

Para obtener más información sobre Kinaxis y sus soluciones de orquestación de cadena de suministro, visite www.kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro basada en IA, Maestro™, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y los trastornos actuales. Para más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn..

