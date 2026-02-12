Nelly Korda jugará por primera vez un torneo profesional en México

La estadounidense Nelly Korda, campeona olímpica en Tokio 2020, jugará por primera vez un torneo profesional de golf en México, el Abierto Riviera Maya, décima etapa de la temporada 2026 de la LPGA.

"La segunda edición del México Riviera Maya Open contará con la estrella estadounidense Nelly Korda, actual número dos del mundo", anunciaron el jueves los organizadores del certamen.

El Abierto Riviera Maya se jugará del 30 de abril al 30 de mayo en el campo El Camaleón, en el complejo turístico de Mayakoba, en Quintana Roo (este de México).

Korda, de 27 años, recientemente ganó en Florida el Torneo de Campeones de Hilton Grand Vacations, primera fecha del tour de la LPGA de 2026.

Desde su aparición en el golf profesional, en 2016, Korda ha ganado 21 títulos y en dos ocasiones terminó el año como número uno del ránking mundial, en 2021 y en 2024.

Nelly es hija del extenista checo Petr Korda, ganador del Abierto de Australia en 1998.

Además de Korda, han sido confirmadas para el Riviera Maya la neozelandesa Lydia Ko, sexta del ránking mundial, y las mexicanas Gaby López (33), Isabella Fierro (449) y María Fassi (543).

En 2025, el Abierto Riviera Maya marcó el regreso de la LPGA a México después de ocho años de ausencia. El torneo fue ganado por la japonesa Chisato Iwai.