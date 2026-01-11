Nembhard anota 29 y Pacers vencen 123-99 a Heat para segunda victoria al hilo

INDIANAPOLIS (AP) — Andrew Nembhard tuvo 29 puntos y nueve asistencias, Aaron Nesmith añadió 12 puntos y nueve rebotes antes de una salida temprana y los Pacers de Indiana aplastaron el sábado por la noche 123-99 al Heat de Miami.

Indiana igualó su racha de victorias más larga de la temporada con una rara segunda victoria consecutiva, esta vez tomando el camino fácil. Los Pacers nunca estuvieron en desventaja y mantuvieron una ventaja de dos dígitos durante la mayor parte del juego. Los Pacers encestaron 17 triples, uno menos que su récord de la temporada, con Nembhard igualando su mejor marca de la temporada con cuatro.

El suplente Micah Potter encestó cuatro triples y terminó con 14 puntos. Jarace Walker tuvo 13 puntos.

Tyler Herro tuvo 21 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias en una noche en la que Miami solo encestó el 39.1% de sus tiros de campo. Jaime Jaquez Jr. añadió 16 puntos, y Bam Adebayo tuvo 13 puntos y nueve rebotes. Miami ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos y falló sus primeros 11 triples el sábado.

El partido comenzó menos de 24 horas después de que otro enfrentamiento entre Miami e Indiana se estableciera en el juego de campeonato nacional de fútbol americano universitario. Y al igual que la victoria de los Hoosiers sobre Oregon el viernes por la noche, los Pacers no perdieron tiempo en marcar el ritmo o en tomar una gran ventaja.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes