Neonazi alemán cambia de sexo para ir a cárcel femenina

Liebich pidió modificar su sexo registrado en el Registro Civil, haciendo uso de una posibilidad permitida por la nueva ley que el gobierno de coalición había hecho aprobar en la legislatura anterior.

Mientras continuaba su batalla legal, perdiendo en todos los grados de juicio, por sus comportamientos en la escena de la extrema derecha alemana, Liebich, ahora Marla Svenja, solicitaba cambiar su sexo.

Una vez que su solicitud haya sido aceptada, podrá cumplir la pena que se le impuso en un establecimiento para mujeres.

Así que Liebich también anunció en su cuenta de la red social X que el próximo 29 de agosto comenzará la detención y, antes de entrar en prisión, estará disponible para entrevistas: según muchos es solo un truco para criticar la reforma que facilita los procedimientos para la modificación del sexo.

Por otra parte, en el pasado Liebich nunca había ocultado sus posiciones abiertamente homófobas y transfóbicas.

En la emisora MDR, el fiscal general de Halle, Dennis Cernota, dijo que habrá una entrevista de admisión cuando la reclusa llegue a la prisión de mujeres de Chemnitz.

En ese momento, la dirección de la prisión podrá determinar si la detención representa una amenaza para la seguridad y el orden dentro de la prisión, en cuyo caso será necesario un traslado. (ANSA).