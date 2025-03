Neos da inicio al negocio mundial de la publicación de juegos independientes

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--mar. 26, 2025--

Neos acaba de presentar "IndieTech Games", un sello dedicado a publicar juegos indie de alta calidad en todo el mundo, en particular, Japón.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250320372229/es/

IndieTechGames

Neos entró en el negocio del desarrollo y la publicación de juegos para Nintendo Switch en 2019 y dio el primer paso con el lanzamiento de "Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey" en Japón en 2021. Luego, el título llegó a Asia, Europa y Norteamérica al año siguiente y finalmente al resto del mundo; de ese modo, logró acumular envíos de más de 500.000 unidades.

Además presentaron el último título, "Shin chan: Shiro and the Coal Town", en todo el mundo con una excelente recepción, continuando así con el éxito de su predecesor con envíos acumulados que superan las 300.000 unidades.

Gracias a la venta y comercialización de nuestros títulos de desarrollo propio, hemos tenido más oportunidades de participar en juegos de todo el mundo. Asimismo, hemos encontrado cada vez más juegos independientes que por diversas razones, no se han distribuido a escala mundial.

Como respuesta, Neos presentó un nuevo sello, "IndieTech Games", para acercarles los juegos independientes de alta calidad, es decir, aquellos que los desarrolladores o los titulares de los derechos no pueden publicar por su cuenta, a los jugadores de todo el mundo. Aprovechando nuestra experiencia en planificación, desarrollo y marketing de juegos, descubriremos y presentaremos títulos independientes singulares y cautivadores y los distribuiremos a nivel mundial en colaboración con nuestra red de socios regionales.

En "IndieTech Games" elegimos títulos selectos que, al igual que los juegos desarrollados internamente por Neos, le dan enorme importancia a los personajes, el arte y la narración. Nuestro objetivo es crear un sello editorial en el que los desarrolladores se sientan realmente satisfechos.

En el momento de la presentación, tenemos previsto publicar los tres títulos siguientes (la información sobre los precios y las fechas se anunciarán por separado).

Título: PIGROMANCE

Género: Action Puzzle

Desarrollador/licenciador: GRAVITY (Corea)

Plataforma: Nintendo Switch

Calificación: CERO C

Territorio: Worldwide

Idiomas: japonés, inglés, coreano, francés, alemán, español, portugués, chino simplificado, chino tradicional

Título: SEDAP! A Culinary Adventure

Género: Action Adventure

Desarrollador/licenciador: kopiforge (Singapur)

Plataforma: Nintendo Switch

Calificación: Pendiente

Territorio: Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Sudeste Asiático

Idiomas: japonés, inglés, coreano, indonesio, filipino, malayo, chino simplificado, chino tradicional

Título: Sunsethills

Género: Puzzle Adventure

Desarrollador: Cotton Game (China)

Licenciador: Asmik Ace (Japón)

Plataforma: Nintendo Switch

Calificación: Pendiente

Territorio: Japón, Corea, Sudeste Asiático

Idiomas: japonés, inglés, coreano, chino simplificado, chino tradicional

https://x.com/indietech_games

https://www.instagram.com/indietech_games/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61574205204129

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250320372229/es/

CONTACT: Neos Corporation

URL:https://www.neoscorp.jp

Consultas:info@neoscorp.jp

KEYWORD: JAPAN ASIA PACIFIC

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT APPS/APPLICATIONS TECHNOLOGY ONLINE MOBILE ENTERTAINMENT SOFTWARE ELECTRONIC GAMES

SOURCE: TECMIRA HOLDINGS INC.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/26/2025 07:55 AM/DISC: 03/26/2025 07:55 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250320372229/es