Neoyorquinos devuelven la bandera LGBT a Stonewall después de que el Gobierno de Trump la retirara

Por Aleksandra Michalska y Roselle Chen

NUEVA YORK, 13 feb (Reuters) -

Las autoridades de Nueva York izaron el jueves una gran bandera arcoíris del Orgullo sobre el Monumento Nacional Stonewall, que había sido retirada por el Gobierno de Trump esta semana.

Cientos de personas se congregaron en el Bajo Manhattan de Nueva York para devolver la bandera al monumento, que marca el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBT en Estados Unidos.

El acto desafiante contra el Gobierno de Trump se llevó a cabo durante una ceremonia dirigida por el presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, a la que asistieron funcionarios electos de la ciudad, el estado y el Gobierno federal.

"La comunidad debe alegrarse. Hemos vencido", dijo Hoylman-Sigal, poco después de que se izara la bandera. "Nuestra bandera representa la dignidad y los derechos humanos".

Un portavoz del Departamento del Interior de Estados Unidos se negó a decir si el departamento, que gobierna la agencia con supervisión federal de Stonewall, volvería a retirar la bandera.

El mástil y el monumento se encuentran en Christopher Park, que marca el lugar donde los neoyorquinos gais, lesbianas y trans se amotinaron y protestaron en respuesta a una redada policial nocturna en el Stonewall Inn en 1969, una época en la que este tipo de redadas en bares gais eran habituales. El levantamiento de Stonewall fue un momento decisivo en el movimiento por los derechos LGBT.

La decisión de retirar la bandera del lugar emblemático indignó a neoyorquinos como Mike Hisey, quien la describió como un acto de violencia del Gobierno del presidente Donald Trump contra la comunidad LGBT.

Nichole Mallete, también de Nueva York, dijo que la comunidad LGBT no se dejaría intimidar.

"Si quiere quitarnos nuestra bandera, adelante. Porque tenemos un millón más para colocar", dijo Mallete a Reuters.

El Servicio de Parques Nacionales tiene la supervisión federal de Stonewall y otros monumentos nacionales de Estados Unidos. La agencia dijo esta semana que gestionaba el mástil de la bandera en Stonewall y que la bandera había sido retirada para garantizar que se aplicaran de forma coherente los estándares habituales en todos sus emplazamientos.

El portavoz del Departamento del Interior calificó el jueves la decisión de devolver la bandera al monumento como un "truco político".

"La pompa política de hoy demuestra lo incompetentes y desalineados que están los funcionarios de la ciudad de Nueva York con los problemas a los que se enfrenta su ciudad", dijo un portavoz del departamento cuando se le pidió su opinión.

(Información de Aleksandra Michalska y Roselle Chen en Nueva York; redacción de Jasper Ward, edición de Deepa Babington; edición en español de Paula Villalba)